Oktober zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Constanze Krämer-Bolte, André Friedrich und Werner Kock mit Moderatorin Kerstin Werner über den Freizeittreff für Singles aus Verden. Gemeinsam (er-)leben – das ist das Motto des Freizeittreffs für Singles aus Verden.

Seit Oktober 2017 gibt es den Singletreff und André Friedrich ist von Anfang an dabei. Eine Altersgrenze gibt es nicht, Leute verschiedenen Alters tauschen sich aus. Jeden Sonntagabend gibt es ab 18 Uhr einen Stammtisch in der Bodega in Verden, dabei sind etwa 15 Personen. Diese Regelmäßigkeit weiß Constanze Krämer-Bolte zu schätzen. Werner Kock ist von der dänischen Grenze wegen seiner Tochter nach Verden gezogen, und von der Kellnerin in einem Café auf den Treff aufmerksam gemacht geworden. Am Stammtisch sind schon Freundschaften entstanden, geflirtet wird natürlich auch.

Gemeinsame Aktivitäten sind Kinobesuche, eine Fahrradtour zum Steinhuder Meer oder gemeinsames Frühstück. Sogar eine gemeinsame Reise nach Riga mit sieben Personen ist kürzlich zustande gekommen. Die Singles möchten gemeinsam etwas erleben, die Partnersuche steht nicht an allererster Stelle – auch wenn es wie bei André Friedrich schon gefunkt hat.

Friedrich, Kock und Krämer-Bolte sind das Organisationsteam des Treffs und planen für die Zukunft gemeinsame DVD-, Spiele- und Koch-Abende. Gerade Silvester und Weihnachten sei die Zeit, in der man nicht alleine sein möchte, deswegen unternehmen die Singles in dieser Zeit so viel wie möglich zusammen.

Von Montag bis Freitag zwischen 12 und 13 Uhr gestalten die Gäste bei NDR 1 Niedersachsen „Die Plattenkiste – Hörer machen ein Musikprogramm“ die Sendung komplett selbst. In der Sendung stellen sich Vereine, Clubs und Organisationen vor. Informationen unter www.ndr1niedersachsen.de.