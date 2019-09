Die Auszeit soll ein Treffpunkt für Vereinsmitglieder und Anwohner sein. (TuS Komet Arsten)

„Mit der ursprünglichen Vereinskneipe, in der man sich nach dem Training auf ein Bierchen trifft, hat unsere moderne Sportsbar kaum etwas gemeinsam. Sie ist vielmehr ein moderner und kulinarischer Treffpunkt für die Mitglieder des Sportvereins, aber auch für die Anwohner des Stadtteils“, sagt Jens Ellrott, Geschäftsführer des TuS Komet Arsten.

Neben einem modern gestalteten Gastraum verfügt die Auszeit über zwei Kegelbahnen, einen lichtdurchfluteten Tagungsraum und eine große Sonnenterrasse. Kulinarisch können sich die Gäste von Betreiber Spyridon Farras auf Speisen für den kleinen und größeren Hunger sowie auf wöchentlich wechselnde Pasta-, Fleisch- und Fischgerichte sowie frische Salate freuen. „Vor allem die frischen Fischspeisen und das Gyros sind sehr zu empfehlen“, sagt der Geschäftsführer.

Ein Höhepunkt des Gastraums, der zum Teil in den Vereinsfarben Rot und Weiß gestaltet wurde, ist eine große Leinwand. Auf dieser werden verschiedene Sportereignisse, wie die Bundesligaspiele des SV Werder Bremen gezeigt.

Mit der neu gestalteten Vereinsgaststätte möchte sich der Verein für die Anwohner des Stadtteils und Sportinteressierte aus der Umgebung öffnen. Die Gastronomie bietet sich zudem für Feierlichkeiten aller Art für bis zu 150 Personen an. Der Außenbereich grenzt unmittelbar an einen Spielplatz, die ebenfalls kürzlich modernisiert wurde. Dort finden Kinder eine umfangreiche Kletterkombination mit einer Stahlrutsche. Zusätzlich wurde eine 64 Quadratmeter große Schaukellandschaft errichtet.

15 Abteilungen im Verein

„Durch das Neubaugebiet mit seinen 180 Reihenhäusern in der Nachbarschaft zu unserer Sportanlage ist es uns selbstverständlich ein Anliegen, den Anwohnern und ihren Familien unser sportliches Angebot vorzustellen“, sagt Ellrott. Schließlich sei jeder, der sich bewegen möchte, gern beim TuS Komet Arsten gesehen. Der Sportverein ist mit etwa 2 400 Mitgliedern immerhin der größte im Bremer Süden. Neben Sport für alle Altersgruppen – von Säuglingen bis zu Senioren – verfügt der TuS Komet Arsten über eine der modernsten und größten Anlagen mit einem eigenen Fußball- und Leichtathletikstadion mit acht Rundbahnen, weiteren sechs Fußballplätzen einschließlich eines Kunstrasenkleinfeldes und eines großen Kunstrasenplatzes mit Fluchtlicht. Je zwei Beachvolleyball- und -handballfelder, sechs Außentennisplätze, eine Dreifeld-Tennishalle sowie eine weitere Dreifeldhalle und ein Parkettraum gehören ebenfalls dazu.

Die 15 verschiedenen Abteilungen bieten eine Vielzahl an Angeboten für jeden Geschmack und jede Altersklasse. So reicht die sportliche Palette von Badminton, Basketball und Fechten über Fußball, Handball und Leichtathletik bis hin zu Outdoor-Fitness, Ringen, Tanzen, Tennis, Turnen und Volleyball. Dazu gibt es weitere Angebote in den Bereichen Fitness und Gesundheit.

„Für unseren stetig wachsenden Verein ist Stillstand ein Fremdwort. Aus diesem Grund passen wir unser Angebot kontinuierlich an die Bedürfnisse und Wünsche der Mitglieder an“, erläutert Ellrott. So seien in der jüngsten Vergangenheit unter anderem Trainingseinheiten in Ju-Jutsu, Fechten und Crossgolf sowie eine Wandersparte ins Programm des TuS Komet Arsten aufgenommen worden.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tuskometarsten.de.