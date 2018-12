Die verschiedenen Spiellandschaften luden zum Klettern, Rutschen und Toben ein.

Am Vormittag des Kinderturntages begannen Übungsleiterinnen und Helfer der Turnabteilung mit den Vorbereitungen in der Sporthalle der Grundschule in Farge. Aus dem anfänglichen Durcheinander an verschiedenen Turngeräten, Matten, Kästen, Bällen und so weiter entstanden dann allmählich die verschiedensten Angebote für die Kinder. Es wurden Spiellandschaften zum Klettern, Rutschen, Toben und einfach mal zum Kuscheln geschaffen.

Als besondere Attraktion für die Kinder – und wie sich später herausstellte, durchaus auch für die Erwachsenen – kam noch ein Airtrack, eine überdimensionierte Luftmatratze, hinzu. Auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher wurde mit Erfrischungsgetränken, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gesorgt. Die benachbarte Bäckerei aus Farge spendierte leckeren Butterkuchen, für den die TSV Farge-Rekum sich auf diesem Wege ganz herzlich bedanken möchte.

Bereits mit der Öffnung füllte sich die Sporthalle zusehends. Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern nahmen innerhalb kurzer Zeit die Spiellandschaften und den Airtrack in Beschlag. Unter Aufsicht von fünf Übungsleiterinnen und zwei Helferinnen der Turnabteilung des Vereins konnten sich die zahlreichen Kinder ordentlich austoben. Es war ein herrliches Gewusel der großen und kleinen Kinder. Zwischendurch sorgten die Abteilungsleiterin und einige Mitglieder des Vorstandes für die Stärkung der Kinder und der Erwachsenen mit Getränken und Kuchen.

Abschließend ist festzustellen, dass die Eltern mit dem Bewegungsangebot für ihre Kinder sehr zufrieden waren. Ihnen und den Kindern hatte der Tag viel Spaß gemacht. Das Ziel, getreu dem Motto, die Kinder stark zu machen oder zumindest etwas herauszufordern und ihnen dabei Spaß zu bereiten, hat die TSV Farge-Rekum mit dem Kinderturntag erreicht und freut sich schon auf das nächste Mal.