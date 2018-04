Viele Vereinskameraden wurden zum Wehrdienst einberufen. Auch Erich Jäger wurde eingezogen und geriet in Gefangenschaft. Als er entlassen wurde, setzte sich der 18-Jährige mit weiteren Rückkehrern zusammen, um den TSV Cluvenhagen wieder zu beleben. Schon 1946 ging es in Cluvenhagen wieder los, auch der TSV Cluvenhagen nahm an der ersten Handballsaison nach dem Krieg 1947/48 teil. Zunächst spielte Erich Jägeler Schlagball, später dann Handball. Er erinnerte sich, dass er gleich Schriftführer wurde, Vorsitzender war zunächst Heinrich Hesse und 1950/51 dann Ernst Gohde. 1952 bekleidete Jägeler auch die Funktion des Kassenwarts. Dem TSV Cluvenhagen war das Leben wieder eingehaucht worden.

Doch das blieb nicht die einzige langjährige Ehrung. Für eine Mitgliedschaft von einem halben Jahrhundert wurde Werner Stadtlander geehrt. In diesen 50 Jahren Vereinsmitgliedschaft war er nicht nur als Handballer aktiv, sondern er war von 1988 bis 1990 stellvertretender Vorsitzender, um dann von 1991 bis 2012 dem Verein vorzustehen. 2012 übergab er dann als Vereinszepter an den heutigen Vorsitzenden Frank Rottstegge, der die Ehrungen vornahm.

Für eine jeweils 40-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Grossmann, die Turnwartin des Sportvereins, und Inge Stührmann ausgezeichnet. Schließlich wurden für eine jeweils 25-jährige Mitgliedschaft noch Michael Arndt; Annegret Bode, Ann-Katrin Davids und ihr Bruder Maik Davids, Birgit Haase, Birgit Hübner-Mussack, Monika Klaiber, Egon Kuttler, Michaela Pletl, Ilse Schmechel und Jürgen Warnke ausgezeichnet, auch wenn nicht alle Geehrten diese Auszeichnung persönlich entgegennehmen konnten.