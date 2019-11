ReiseLust 2018 (MESSE BREMEN und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Bei der ReiseLust in der Messe Bremen bekommen interessierte Besucher von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. November, unter anderem einen Überblick über die zwei Länder, die sich auf Reisen miteinander verbinden lassen.

Ein Ziel der Kontraste

ReiseLust 2017 (MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Kanada ist ein Reiseziel mit Kontrasten: Während Naturfreunde in den menschenleeren Landschaften zum Beispiel Grizzlys, Karibus oder Seekopfadler beobachten, können Freunde des Trubels in den Metropolen das blühende Kulturleben erkunden. Die USA eignen sich indes etwa für eine Rundreise durch Florida oder Kalifornien – insbesondere für Neulinge. Von San Francisco aus geht es mit dem Auto entlang der Küste auf dem Highway 1 in Richtung Süden nach Los Angeles. Das diesjährige „USA & Kanada-Spezial“ in Halle 4, das die Messe Bremen gemeinsam mit dem Reiseanbieter America Unlimited ins Leben gerufen hat, bietet Einblicke in die Vielfalt der Länder.

Dempster Highway © S Stuart.JPG (S. Stuart)

„Hat man ausreichend Zeit, ist eine Rundreise durch die Vereinigten Staaten und Kanada für viele Menschen der Traumurlaub schlechthin“, sagt Bereichsleiterin Kerstin Renken von der Messe Bremen. „Dennoch wollen wir allen Alters- und Interessensgruppen Lust auf Urlaub machen und haben für unsere Besucher daher ein breites Spektrum an Anbietern im Angebot.“ So sind etwa Reisen durch das Ermland und die Masuren zu bekommen und auch das Fremdenverkehrsamt Malta möchte das Interesse der Urlaubshungrigen wecken. Neben Rundreisen in Südafrika, Simbabwe und Namibia hat ein Bremer Veranstalter zudem einen siebentägigen Ranger-Einsteigerkurs in Botswana im Angebot. Dort lernen die Teilnehmer Fakten zum Wandern in der Wildnis, aber erfahren auch alles rund um Raubtiere, Überlebenstechniken und Astronomie für die Navigation.

Die USA und Kanada erleben – oder eines von vielen anderen Zielen entdecken: Die ReiseLust möchte alle Alters- und Interessensgruppen zum Traumurlaub inspirieren. (Banff & Lake Louise Tourism Jake Dyson)

Die ReiseLust ist von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. November, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Am ­Freitag, 8. November, kann ab 15 Uhr eine Feierabendkarte für 5 Euro erworben werden. Die Eintrittskarte gilt auch für die zeitgleich stattfindenden Messen CARAVAN ­Bremen sowie FISCH&­FEINES samt CRAFT BEER EVENT. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.reiselust-­bremen.de.