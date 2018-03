Ihm ist es zwar nicht gelungen, eine weitere Große Koalition zu verhindern. Aber Kühnert hat geschafft, was kein Ober-Juso vor ihm erreicht hat: Er hat dem SPD-Nachwuchs ein nie da gewesenes Gewicht gegeben, er hat die Parteispitze das Fürchten gelehrt und die Genossen in der Republik nachhaltig aufgerüttelt. Und was macht er nun? Er bleibt sich treu.

Kurz nachdem das Ergebnis der SPD-Basis-Befragung am Sonntagmorgen verkündet ist, tritt Kühnert draußen vor der SPD-Zentrale vor die Journalisten. Ja, der Ausgang sei eine Enttäuschung, sagt er da in der klirrenden Kälte. „Wer geglaubt hat, dass wir hier angetreten sind, um stillschweigend eigentlich doch auf ein Ja zu hoffen und nur mal ein bisschen ins Fernsehen zu kommen, hat sich geirrt.“ Die Jusos seien nach wie vor überzeugt, dass ein Nein die klügere Entscheidung gewesen wäre. Aber das Ergebnis sei natürlich zu akzeptieren. „Wir sind keine schlechten Verlierer und werden jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Kühnert stimmt die SPD-Spitze auf ungemütliche Zeiten ein: Die Jusos würden der Parteiführung und der Regierung auf die Finger schauen und wo auch immer nötig laut und deutlich kritisieren. „Wir lassen uns da in keiner Art und Weise irgendwie abbinden.“ Und: Der Juso-Verband werde nicht nachlassen, eine grundlegende Erneuerung der Partei einzufordern. „Wir werden uns da nicht mit Kleinigkeiten zufrieden geben“, kündigt er an. „Und wir werden dieser Partei auch so lange aufs Dach steigen, bis wir das Gefühl haben, das passiert jetzt in einem ausreichenden Rahmen.“ Schließlich gehe es um existenzielle Fragen. „Und da ist dann auch kein Spaß mehr angesagt.“

Für die Parteispitze dürfte Kühnert also weiterhin unbequem bleiben. Er ist zu einer Art Ikone für die jungen Leute in der Partei geworden und für all jene, die sich die SPD anders wünschen: moderner, kantiger, mit klarem Profil und einem eigenständigen Kurs. Die SPD-Führung hat schon öffentlich erkennen lassen, dass sie Kühnert gerne eng einbinden würde in den Erneuerungsprozess – auch um alle seine Anhänger und die No-Groko-Bewegung bei der Stange zu halten. Also jenes Drittel der Partei, das nichts mit einer weiteren Runde Groko anfangen kann.

Aber so einfach vereinnahmen lassen will sich Kühnert nicht. „Mir ist natürlich nicht entgangen, dass in den letzten Tagen gelegentlich darüber spekuliert wurde, ob man mir jetzt irgendein Angebot machen müsste oder nicht“, sagt er. Aber weder er noch die Jusos ließen sich „mit irgendwas einkaufen“. Solche Versuche gebe es auch nicht.

Und so wie er schon auf seiner No-Groko-Tour immer mahnte, der Laden müsse zusammenbleiben, so tut er das auch an diesem Tag. „Mein Appell an alle, die jetzt auch mit sich und mit dieser Partei hadern, ist, dabei zu bleiben und hier mitzukämpfen“, sagt er. Schließlich gehe es jetzt darum, die Partei zu erneuern, „und zwar alle miteinander“. Kühnert wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. So oder so. Er hat sich für die Partei unverzichtbar gemacht. Ob er will oder nicht.