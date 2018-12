Einen Vortrag zum Thema „Ehrenamt und die Balance des Gebens und Nehmens“ veranstaltet der Verein Kinderhospiz Löwenherz am bundesweiten Tag des Ehrenamtes, Mittwoch, 5. Dezember, um 19 Uhr im Vereinshaus in Syke, Plackenstraße 19. Elisabeth Lohbreier, Leiterin der Löwenherz-Akademie, berichtet über ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. Im Anschluss ist eine Gesprächsrunde mit den Teilnehmern geplant, auf der sie über ihre eigenen Erfahrungen berichten. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Syke statt.

Was ist die Motivation für Ehrenamtliche, sich zu engagieren, welche Belastungen haben sie, welche Grenzen gilt es zu beachten? Wie findet man eine gesunde Balance zwischen Geben und Nehmen? Wie wird das Bewusstsein geschärft, um nicht in eine emotionale, gesundheitliche oder körperliche Überlastung zu geraten? Um diese und ähnliche Fragen geht es an diesem Abend. Die Teilnehmer sind nach dem Vortrag eingeladen, Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren. Um Anmeldung wird bei Bettina Zander gebeten: Telefon 04 21 / 33 62 30 11 oder zander@loewenherz.de. Weitere Informationen gibt es unter www.loewenherz.de.