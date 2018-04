Der abgebrannte Reichsbahnwaggon in Verden-Dauelsen soll neu gestaltet werden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Waggon und seine Geschichte

Onno Kutscher

Verden. Seit einigen Jahren wird in den zuständigen politischen Gremien über den an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden-Dauelsen stehenden Reichsbahnwaggon und seine künftige Nutzung gesprochen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Wagen noch zum Transport von Zwangsarbeitern genutzt.