Insgesamt nahmen 84 Gruppen aus Frankreich, Luxemburg, Italien, Österreich und Deutschland an diesen Grenzlandmeisterschaften teil. Es gab 212 Starts für elf verschiedene Leistungsabzeichen. Gestartet wurde ab 8 Uhr morgens im Acht-Minuten-Takt auf vier parallelen Bahnen. Der Angriffsbefehl wurde über Lautsprecher auf Französisch durchgesagt, und jeweils vier Gruppen starteten dann gleichzeitig. Am Ende der Bahn konnten die Gruppen dann gleich ihre Leistung anhand der angezeigten Zeit erkennen. Auf vier weiteren Bahnen bereiteten derweil schon die nächsten Gruppen ihr Gerät für die Übung vor.

Die Heiligenroder Gruppe startete dreimal für die Leistungsabzeichen in Bronze Departements Alsace (Elsass), Luxemburg und Saarland. Bei den Grenzlandmeisterschaften konnte zudem das Grenzlandabzeichen erreicht werden – wie bei der Feuerwehrolympiade in Gold, Silber und Bronze. Im internationalen Vergleich erreichten die Heiligenroder das Grenzlandabzeichen in Silber.

Die Gruppe war freitags angereist und nutzte den Nachmittag für eine Stadtbesichtigung in Mühlhausen. Am Sonntag reiste die Gruppe dann mit vielen Eindrücken aus dem Elsass und mit neuen internationalen Kontakten zurück nach Heiligenrode.