Zahlreiche Turnierveranstaltungen und erste Pflichtspiele sorgten für reichlich Betrieb auf den Plätzen.

Los ging es mit den Senioren. Viele Ü 40-Mannschaften blieben nach ihren Turnieren am Freitag bis spät in die Nacht und sorgten für reichlich Stimmung im Verpflegungszelt vor dem Vereinsheim. Am Sonnabendmorgen begannen dann die ersten Jugendturniere. Alle drei Plätze der Anlage wurden von den vielen U 7- bis U 11-Mannschaften bis in den späten Nachmittagsstunden beansprucht. In diesem Jahr hatte man am Sonnabend- und Sonntagmorgen Glück mit dem Wetter, denn an beiden Tagen meinte es Petrus gut mit dem TV Stuhr: Die Kinder mussten sich in diesem Jahr einmal nicht vor dem Regen, sondern eher vor der Sonne schützen.

Die Mannschaften durften mit musikalischer Dudelsack-Begleitung der Gruppe Crest of Gordon aus Bremen in das Stadion zur Begrüßung einlaufen. Es sind immer wieder tolle und denkwürdige Momente, wenn die vielen jungen stolzen Fußballer und ihre Teams mit diesem Einmarsch das Kommando auf der Sportanlage übernehmen. Am Nachmittag wurde das Punktspiel der U 16 II gegen die U 16 III ausgetragen. Dieses Spiel endete 3:4.

Zum Abschluss des Tages trafen beim Fußball für alle Firmen- und Hobbymannschaften sowie einige ziemlich einmalige Teamkonstellationen aufeinander. Neu in diesem Jahr war das Geh-Fußballturnier, an dem auch eine Mannschaft des SV Werder Bremen teilnahm. Für den einen oder anderen war es schon schwierig, dem Ball nicht hinterherzusprinten. Auch hier blieben die Aktiven nach dem Turnier noch eine Weile im Veranstaltungszelt beisammen und hatten bei Grillwurst und dem ein oder anderen gemeinsamen Bier bestimmt jede Menge Spaß.

Lange war es rund um die Sportanlage auch nach diesem Abend wieder nicht leise, denn bereits Sonntag früh trafen die U 8-Teams zu einem NFV-Turnier und U 13-Teams für die letzten Turnierspiele ein. Parallel spielten die U 12 II und die U 12 III ihr erstes Punktspiel gegeneinander, das 6:1 endete. Mit dem Abpfiff des Finales der U 13-Teams war das Fußballwochenende dann auch offiziell beendet.

Es bleibt zu hoffen, dass vor allem den jüngeren Gästen und deren Anhang nicht nur der Fußball in Erinnerung bleibt, sondern auch das Engagement, mit dem die Organisatoren und zahlreichen Helfer versucht haben, an allen Tagen wieder gute Gastgeber für die fast 50 Mannschaften zu sein, die auf der Anlage weilten. Ob als Turnierleitung, Schiedsrichter, Losverkäufer, Gewinnausgeber, Griller, Kuchenverkäufer oder Getränke-Ausschenker – alle hatten ihren Anteil daran, dass sich die Fußballabteilung des TV Stuhr von ihrer besten Seite präsentieren konnte. Großer Dank geht auch an die vielen Sponsoren der Tombola und die Eltern der Kinder, die den Förderkreis des TV Stuhr und damit die Fußballabteilung so großartig unterstützt haben. Und natürlich an die Gäste und die Aktiven.