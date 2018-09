Das Messeteam erwartet wieder zahlreiche Besucher. (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Gleich zu Beginn des neuntägigen Messespektakels wartet Norddeutschlands größte Verbrauchermesse mit zwei Sonderveranstaltungen auf: Neben der Hochzeitsmesse TrauZeit können sich die Besucher auf kulinarische Kostproben bei der zweiten Bremer Landesgrillmeisterschaft im Rahmen der GrillGut freuen. Darüber hinaus bieten die Aussteller in den Hallen 1 bis 7 allerhand Neues und Bewährtes zum Erleben, Entdecken und Einkaufen.

Erstmals veranstaltet die Messe Bremen in diesem Jahr eine Hochzeitsmesse in Eigenregie. „Mehr Qualität und Vielfalt, aber vor allem mehr Regionalität lautete das Ziel“, sagt Projektreferentin Nele Becker. Und der Plan scheint aufzugehen: Mehr als 100 Aussteller haben sich für die TrauZeit am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, angemeldet. Fast 90 Prozent von ihnen kommen aus Bremen, Niedersachsen und Hamburg. Neben Brautmode und -schuhen, Trauringen und Patisserie erwartet die Besucher viel Selbstgemachtes, sagt Beckers Mitstreiterin Janina Kemper: „Do it yourself liegt voll im Trend. Mit selbst gefertigten Haarkränzen, individuell gestalteter Papeterie und Tischdeko verleihen Paare ihrer Hochzeit eine persönliche Note.“ Inspiration und die passenden Dienstleister finden Brautpaare in spe an beiden Tagen in Halle 7.

koll hanselife (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Wer auf der Suche nach einer neuen Küche oder einem Sofa ist, wird ebenfalls fündig. Neben Möbeln bieten die Aussteller in Halle 4 fachkundige Beratungen rund um die Themen Hausbau, Renovierung und Modernisierung. Zudem informieren sie zu alternativen Energien wie Solartechnik sowie Heizungs- und Klimatechnik. „Auf der HanseLife gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt“, sagt Projektleiter Ingo Kleemeyer zum Angebot der rund 800 Aussteller.

Schönes und Nützliches für den Alltag finden Besucher auf dem Marktplatz in Halle 1 und 2 – zum Beispiel verschiedene Taschensysteme: vom einrollbaren Reisebegleiter für Backpacker bis hin zur Multifunktionstasche, die als Rucksack, Hand- oder Umhängetasche funktioniert.

Mit der TrauZeit und der GrillGut startet die diesjährige HanseLife.

„Wilde Beere“ oder „Harte Nuss“ heißen die Produkte eines jungen Berliner Unternehmens. Die Liköre und Weizenbrände werden nach dem Vorbild der Schwarzbrennerei zu Zeiten der amerikanischen Prohibition in Einmachgläser, sogenannte Mason Jars, abgefüllt.

Herzhaft geht es am Eröffnungswochenende auf dem Freigelände vor Halle 7 zu. Bei der GrillGut dreht sich alles um saftiges Fleisch, schmackhaftes Gemüse und raffinierte Desserts. Am Sonnabend wird der Spieß-Meister 2018 gesucht. „Für die Teams gilt es, fünf Kilogramm Hähnchenbrustfilet am Spieß kulinarisch in Szene zu setzen. Der Kreativität sind – im Gegensatz zum Geschmack – keine Grenzen gesetzt“, sagt ­Kleemeyer. Der Gewinner wird direkt vom Publikum gewählt, das die fertigen Spieße probieren und bewerten darf. Am zweiten Tag und gleichzeitig Finaltag kämpfen die Teilnehmer in vier Kategorien um den Titel Bremer Landesgrillmeister 2018. Den Sieger erwartet neben einem ordentlichen Preisgeld ein Startplatz bei der Deutschen Grillmeisterschaft 2019. Der Wettbewerb wird mit Unterstützung der German Barbecue Association durchgeführt.

Insgesamt geht die HanseLife von Sonnabend bis Sonntag, 15. bis 23. September. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, außer Freitag (12 bis 20 Uhr).