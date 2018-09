Worpswede (gj). Im Rahmen des 800. Geburtstages von Worpswede behandelt die gemeinsame Serie mit dem Kreisarchiv historische Worpsweder Themen. Die Leiterin Gabriele Jannowitz-Heumann berichtet dieses Mal über ein Hotel, das als Mittelpunkt der Feierkultur in Worpswede diente.

Das Hotel Stadt Bremen war der zentrale Ort für Feierlichkeiten in Worpswede. Es stand in der Findorffstraße. Ein Raum wurde von Heinrich Vogeler entworfen und diente als Künstlerzimmer. Auch war das Hotel der zentrale Ort des jährlichen Erntefestes, das im Worpsweder Anzeiger 1976 wie folgt beschrieben wird: „Das Künstlerdorf Worpswede begeht in Kürze wieder sein großes

Erntefest (…) Jeder kann seine eigenen Ideen – auch kritischer Art – zum Ausdruck bringen.“

Auch die zahlreichen Vorgespräche zu dem Fest fanden im Hotel statt. Neben dem Binden der Erntekrone wurde zudem der große Saal ausgeschmückt. Denn: „Vom Sammelpunkt an der Mittelpunktschule marschieren die Kleinen durch die Straßen zum Rummelplatz beim Hotel „Stadt Bremen“. Jedes Kind erhält einen Gutschein über fünfzig Pfennig vom Landwirtschaftlichen Verein. Abends wird dann ein zünftiger Kommers im Hotel gefeiert.“

Im Grußwort von Albert Reiners heißt es: „Wir wollen nicht versäumen, daß wir in diesem Jahr Grund

haben, Gott besonderen Dank zu sagen. Für die Landwirtschaft geht ein schweres Jahr zuende. Ein nicht enden wollender Winter und ein heißer trockener Sommer haben dazu beigetragen, daß die Ernte weitaus bescheidener als in den anderen Jahren ausfiel (…). Trotz der Schwierigkeiten sollten wir das Fest fröhlich begehen und dankbar sein!"