Seit Kurzem bietet Energietherapeutin Andrea Eckhardt die Fußreflexzonenmasssage nach Friedrich Butzbach an. (Christa Neckermann)

Andrea Eckardt hat jahrzehntelange Erfahrung als Energietherapeutin und war schon immer an alternativen Heilmethoden, die den Menschen als Ganzes einbeziehen, interessiert. Dafür reiste sie in ferne Länder, um mit Schamanen durch die Wüste zu wandern – und von ihnen zu

lernen.

Seit einiger Zeit bietet Eckardt eine neuartige psychosomatische Energiemassage nach Friedrich Butzbach an. „Hände und Füße stellen unsere Verbindung zur Welt dar, und wir spiegeln uns in unseren Händen und Füßen“, sagt sie. Bevor Eckardt jedoch mit sanften, leichten und manchmal kaum spürbaren Berührungen der Füße die Reflexzonen stimuliert, steht ein ausführliches Gespräch an. „Damit eine Behandlung zu dauerhaftem Erfolg führt, muss der Kunde mit ins Boot geholt werden. Durch die ganzheitliche Behandlung und die Eigenverantwortung kann großer Einfluss auf die Gesundheit genommen werden“, erläutert die Energietherapeutin, die ein offenes Ohr für ihre Kunden hat. „Die ganzheitliche Behandlung ist ein Weg der Wahrheit, Liebe und Verantwortung“, sagt sie.

Viele Beschwerdebilder entwickeln sich ihrer Aussage nach über einen längeren Zeitraum. „Ungelöste Blockaden verhindern den gesunden Energiefluss im Körper. Mit der Energiebehandlung werden die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder aktiviert“, erläutert Eckardt.

Die von ihr bevorzugte besondere Form der Fußreflexzonenmassage ist die nach Butzbach, der nach jahrelanger Arbeit die Wirksamkeit der psychosomatischen Energiemassage am Fuß bestätigt sah. Die von dem Fußreflexzonentherapeuten entwickelte sanfte Behandlungsmethode unterscheidet sich von einer herkömmlichen Fußmassage insofern, dass hauptsächlich der große Zeh behandelt wird. „Unser Leben spielt sich im Kopf ab und dieser wird vom Gehirn gesteuert. Dort finden die Hirnreflexe statt, und die ausgelösten Informationen werden auf direktem Wege zu Organen, Muskeln oder an andere Körperregionen weitergeleitet. Das führt dann zu spontanen Veränderungen. Durch diese neue Art der Massage wird der Körper schneller und viel intensiver aktiviert und tiefer entspannt“, erläutert Eckardt.

Ihrer Aussage nach stärkt die Energiemassage am Fuß den Körper, den Geist und die Seele außerordentlich. Sie rege die Durchblutung im Körper an, die Gesundheit im Allgemeinen und die Lebensenergie könne wieder fließen. Durch Schock, Erregung und andere Erlebnisse ausgelöste Blockaden und sich in Zerrungen und Verspannungen im Knochengerüst sowie Muskelbereich äußernde, würden gelöst.

Die energetische Fußmassage – die mit minimalem Hautkontakt ausgeführt wird – stärke das Immunsystem, entwässere, entgifte und steigere das Wohlbefinden. „Durch sie wird der seelische Bereich, aber auch der Körper vermehrt angesprochen. Über den Fuß wird der gesamte Körper berührt und dieses führt zu einer totalen Entspannung, sodass sich der Körper auf eine sanfte Art und Weise regeneriert“, erläutert die Eckardt. „Der Massierte spürt, wie der Energiefluss seinen gesamten Körper durchzieht.“ Laut der Energietherapeutin ist die energetische psychosomatische Fußmassage unterstützend bei allen Beschwerden und für alle Altersklassen geeignet.

Darüber hinaus bietet Eckardt Lichtarbeit sowie Lomi-Lomi-

Nui-Ganzkörpermassagen an.

Die Energietherapeutin Andrea Eckardt betreibt ihre Praxis in Hagen im Bremischen, Im Pasch 5. Weitere Informationen zu den Behandlungsformen sowie Terminvereinbarungen unter Telefon 04746 / 938 86 46.