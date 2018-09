Knapp 30 Schülerinnen und Schüler des Verdener Domgymnasiums hat der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt (CDU) in Berlin empfangen. Begleitet von dem Jugendoffizier der Bundeswehr für den Landkreis Verden, Christopher Marschall, sowie ihrer Lehrkraft waren die jungen Leute auf bundespolitischer Erkundungstour in der Hauptstadt. In den vier Tagen vor Ort war daher auch das Bundesministerium der Verteidigung eine der Stationen.

Mattfeldt hat im Bundestag das Augenmerk auf die politische Willensbildung und die Arbeit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag gelegt. In einem Ausschusssaal des Bundestages gab er der interessierten Schülerschaft einen kurzen Überblick über den typischen Ablauf einer Sitzungswoche eines Bundestagsabgeordneten. Bei einem Rundgang durch den Reichstag konnten die Schüler aber nicht nur allerhand lernen, sondern auch lustige Anekdoten aus dem Parlamentsalltag erfahren. Für den Abgeordneten Mattfeldt sind diese Besuche von Schülern eine besondere Herzensangelegenheit: „Politik sollte nicht nur aus der Ferne verfolgt, sondern direkt vor Ort kennengelernt werden."