Was für ein Pech für Hugh Grant: In sein Auto wurde eingebrochen. Doch statt auf die Tatsache zu schimpfen oder sich über verlorene Wertsachen zu beklagen, bittet der Schauspieler auf Twitter lediglich darum, man gebe sein Skript zurück, an dem er gerade arbeite. (Jeff Spicer/Getty Images)

Die feine britische Art war das wohl nicht: Letzte Nacht hat ein Unbekannter Hugh Grants Auto aufgebrochen. Das schrieb der Schauspieler auf Twitter. Doch statt über die Tatsache zu schimpfen oder den Verlust von Wertsachen zu beklagen, hat der 58-Jährige ein ganz anders Anliegen.

„Im unwahrscheinlichen Fall, dass jemand weiß, wer heute Abend in mein Auto eingebrochen ist und meine Tasche gestohlen hat, versuchen Sie bitte, die Täter davon zu überzeugen, zumindest mein Skript zurückzugeben“, bittet der „Notting Hill“-Darsteller nun seine Follower und Fans via Twitter um Hilfe. Immerhin würden in dem Skript viele Ideen und Notizen stehen.

Darin würden Notizen und Ideen stecken, an denen er wochenlang gearbeitet habe. (Ian Gavan/Getty Images)

Doch das ist nicht alles, was dem Briten zu schaffen macht. Er hätte gerne auch „die Gesundheitskarten meiner Kinder“ zurück, schreibt er weiter auf dem Kurznachrichtendienst. Ob einer seiner 335.000 Twitter-Follower helfen kann? Zumindest hat Grant die Hoffnung, denn dazu verkündet der fünffache Vater noch eine Adresse, bei der man die Gegenstände abgeben soll.