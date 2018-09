Dort stand zunächst eine Führung samt Besichtigung bei Airbus auf dem Programm. Anschließend fuhr die Gruppe nach einem gemeinsamen Mittagessen im Ratskeller mit dem Musikantenexpress in Richtung Überseestadt.

„Es war wirklich ein toller Tag mit begeisterten Teilnehmern bei schönstem Wetter und guter Laune“, sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU), Henning Sittauer. Anfang September folgte der Dämmerschoppen im Gasthaus Nobel. Unter dem Motto „ISU-Neumitglieder stellen sich vor“ präsentierten sich dort die Unternehmer, die in diesem beziehungsweise vergangenen Jahr in die Interessengemeinschaft eingetreten sind, mit einem zehnminütigen Kurzporträt. Sieben neue Mitglieder der Interessengemeinschaft stellten sich vor: Blücher Immobilien-Kontor, Wir Könnens GmbH, Sozietät Dr. Kleinmanns & Scholz Steuern-­Recht-Wirtschaft, Schülerhilfe Stuhr, Etelser Käsewerk GmbH,

RobotLine GmbH und Mink GmbH. „Durch die unterschiedliche Art der Betriebe entwickelte sich ein spannender und unterhaltsamer Abend“, sagte Sittauer.

Als nächster Termin steht für die ISU-Mitglieder am Montag, 15. Oktober, erneut eine Betriebsbesichtigung an. Diese findet dieses Mal bei der Firma Carl Ostermann Erben GmbH m Stiller Weg 5 in Stuhr-Moordeich statt. Ab19 Uhr treffen sich die Teilnehmer vor Ort. Anschließend folgen begrüßende Worte des Vorstands der ISU und von Andreas Segelken, Geschäftsführer des Unternehmens. Nach einem kurzen Imbiss steht die eigentliche Betriebsbesichtigung des Partners vor dem Druck von Etiketten und Verpackungen auf dem Programm. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail unter info@isu-stuhr.de für die Veranstaltung anmelden.