Zeitzeugin Anne Priller-Rauschenberg berichtet über ihre Erfahrungen. (WDR / Annika Fußwinkel)

Zeitzeugen sind die wichtigsten Helfer bei der Aufarbeitung der NS-Zeit. Mit der App „WDR AR 1933-1945“ lässt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sie nun als „Hologramme“ erzählen. Die App entstand in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf und dem Unternehmen „Lavalabs“, sie richtet sich vor allem an Jugendliche und setzt auf „Augmented Reality“. Mithilfe der Technik sowie Animationen soll dem Nutzer „ein möglichst persönliches Erleben“ der Zeitzeugen ermöglicht werden.

Zu Beginn ist die App lediglich für iOS gratis zum Download verfügbar - Ende März soll eine Android-Version hinzukommen. Auch das Angebot werde noch ausgebaut, teilte der WDR mit. Anfangs gibt es drei Erzählungen von Zeitzeugen, die den Krieg als Kinder in Köln, London oder St. Petersburg erlebt haben. Weiteres Material soll folgen - unter anderem auch Anschauungsmaterial für den Unterricht. Darüber hinaus soll es im Sommer einen weiteren Teil über Anne Frank geben.

Die App WDR AR 1933-1945 bringt einige der letzten noch lebenden Zeitzeugen und die Ereignisse von damals direkt in den Klassenraum. (WDR / Annika Fußwinkel)

„Wir stehen am Anfang einer Zeit ohne Zeitzeugen“, erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow bei der Präsentattion. „Wir dürfen aber nicht vergessen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist.“ Aufgabe sei es daher, die Erinnerung auch in Zukunft wachzuhalten. Bei der Vorstellung war unter anderem Holocaust-Überlebende Anne Priller-Rauschenberg anwesend. Sie ist eine von drei Zeitzeuginnen in der WDR-App.