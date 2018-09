Zufriedene Angler: Mitglieder des Fischerei- und Gewässerschutzvereins Lilienthal und des Sportfischervereins Elsteraue Zwenkau trafen sich in Wittenberg zum 27. Mal zum Gemeinschaftsangeln.

In diesem Jahr hatten die Zwenkauer um ihren Vorsitzenden Dieter Franke das Gemeinschaftsangeln organisiert. Als Gewässer wählten sie die Elbe im Bereich der Lutherstadt Wittenberg. „Wie in jedem Jahr spielte nicht nur das gemeinsame Angeln eine Rolle, sondern es geht uns auch darum, Freundschaften zu pflegen“, betonte Franke. Dazu gab es bereits während eines Grillabends reichlich Gelegenheit.

Am Sonnabend wurde dann von 8 bis 16 Uhr geangelt. Die Bedingungen waren angesichts des niedrigen Wasserstands der Elbe alles andere als einfach. Trotzdem gelang es dem in der Samtgemeinde Tarmstedt ansässigen Angler Stephan Keppler, mit einer Barbe und einem ordentlichen Brassen die beiden größten Friedfische zu fangen. Dafür gab es nicht nur den ersten Platz in der Friedfischwertung, sondern auch den Wanderpokal für den größten Fisch des Gemeinschaftsangelns.

Auch der Raubfischpokal ging nach Lilienthal. Den Abschluss der Veranstaltung bildeten die Siegerehrung und ein gemeinsames Essen vis-á-vis der Schlosskirche Wittenberg, an die Luther seinerzeit seine Thesen schlug.