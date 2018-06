Autorin Nicoleta Craita Ten’o mit ihrem Verleger Alfred Büngen bei der Lesung in der Oberschule In den Sandwehen.

Die gebürtige Rumänin spricht seit ihrem zwölften Lebensjahr nicht mehr. In der Oberschule In den Sandwehen stellte sie nun ihre Bücher „Man bezahlte den Kuckuckseiern den Rückflug“ und „Die Naht des Silberschuhs“ Schülerinnen und Schülern des 9. Jahrgangs vor. Unterstützt wurde sie dabei von Verleger Alfred Büngen. Er liest aus ihren Büchern vor, sie sitzt daneben und hört zu. Still lauschten die Jugendlichen dem Vortrag, fast bedächtig wirkte die Szenerie.

Im Anschluss durften Fragen gestellt werden. Nicoleta Craita Ten´o beantwortete sie alle. Mit Hilfe eines Overhead-Projektors und Folienstiften schreibt sie ihre Antworten auf. Eine Schülerin wird zum Sprachrohr und liest sie vor.

Neugierig sind sie, die Jugendlichen. Und tiefgründig. „Mehr als sonst“, sagt Verleger Alfred Büngen. Ob sie noch wisse, welches ihre letzten Worte gewesen sein, die sie mit zwölf Jahren sagte. Oder wie Menschen in der Straßenbahn auf sie und ihre Puppe, die sie immer bei sich trägt, reagieren. Viele der Zuhörenden wirkten sehr ergriffen, als sie sich am Ende der Lesung Bücher signieren ließen.

Bibliothekarin Hannelore Timmermann hatte die Autorin beim Spazierengehen kennengelernt und ihr Vertrauen gewonnen. So kam man in Kontakt, und nach längerer Vorbereitungszeit kam die Veranstaltung in der Schule zustande. Nicoleta Craita Ten´o schreibt an ihrem nächsten Buch. Sie kommt gern wieder und stellt es vor.