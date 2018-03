Seit mehr als 20 Jahren ist Frank Rother mit seinem Juwelier

Zeitgeist direkt am Weyher Marktplatz ansässig und präsentiert regelmäßig Neuheiten und Innovationen.

Trotz seiner langjährigen

Erfahrung schaffen es seine

Kunden immer wieder, ihn zu begeistern und zu überraschen. So hat Frank Rother folgende

Begegnung sehr beeindruckt: Kürzlich rief ihn ein Herr aus

einem kleinen Ort, etwa 70

Kilometer entfernt von Weyhe, an und fragte mit einem leicht englischen Akzent, ob sich denn eine Fahrt zum Juwelier Zeitgeist lohnen würde. Er wäre mit seiner Freundin auf der Suche nach Trauringen, sei schon in

einigen Geschäften gewesen und hatte noch nicht das

Richtige gefunden. „Er wollte von mir wissen ob, wir Profis im Bereich Trauringe seien“,

berichtet Frank Rother. „Ich überlegte einen kurzen Augenblick und antwortete mit Nein. Wir sind Amateure“, war seine

ehrliche Antwort.

Rothers Erklärung zu dieser bescheidenen Aussage: „Ich

erzählte dem Kunden eine

Geschichte aus meiner Jugend. Es gab Anfang der 80er einen Ultramarathon von Sydney nach Melbourne mit durchtrainierten Weltklasse-Athleten – Profis eben. Kurz vor dem Start gesellte sich ein doppelt so alter Mann mit merkwürdigem Overall und Stiefeln dazu. Als man ihn bat, für das Foto beiseite zu treten, teilte er zur Überraschung aller mit, er wolle mitlaufen. Er

wurde von allen belächelt und bekam schnippisch zur Antwort, dies sei nichts für Amateure, aber man ließ ihn mitlaufen. Seine

Mitstreiter ließen sich am Ende des ersten Tages massieren und legten sich zum Schlafen. Am nächsten Morgen kam die

Überraschung: Der alte Mann hatte einen großen Vorsprung, da er die Nacht durchgelaufen war. Am Ende siegte Cliff Young und wurde zu einem Nationalhelden.“

Diese Geschichte lasse sich laut des Weyher Juweliers auch auf sein Unternehmen über-

tragen. „Ich sehe uns viel lieber als Amateure. Das erklärte ich auch dem Kunden“, so Rother. Ein Amateur sei schließlich eine Person, die im Gegensatz zu

einem Profi, eine Tätigkeit aus Liebhaberei ausübt. Ein paar Tage später stand der genannte Kunde, Tom aus Schottland, im Juwelier Zeitgeist. „Wir mussten beide grinsen. Er hatte die

Geschichte seiner Freundin

erzählt und daraufhin be-

schlossen die Beiden, zu uns

zu kommen“, berichtet Frank

Rother weiter.

Auch sie hätten eine spannende Geschichte, sie wohnten zwar in Deutschland, heirateten aber in Schottland. Toms Freundin

Angelika habe einen über 30 Jahre alten Käfer, eine Herzensangelegenheit, bei dessen Kauf sie sich geschworen habe, mit „ihm zusammen“ zu heiraten – der musste also mit.

„An diesen Geschichten

unserer Kunden teilhaben zu

dürfen ist genau das, was wir

lieben. Amateure eben“, so

Rothers Fazit. Im Übrigen: Das außergewöhnliche Paar hat

die persönlichen Lieblingsringe in Weyhe gefunden.