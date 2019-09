Die Logistik ist ein wachsender und wichtiger Wirtschaftsbereich. Am Donnerstag, 19. September, präsentiert die Branche sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten auf der Jobmesse Welt der ­Logistik. (Martin Kowalewski)

Kein Wunder, dass die Dienstleister nach Fachkräften und Nachwuchs suchen. Welche Bedeutung der Wirtschaftszweig einnimmt und welche Karrieremöglichkeiten er bietet, erfahren die Besucher der achten Ausgabe der Jobmesse Welt der Logistik. Diese findet am Donnerstag, 19. September, von 9 bis 13.30 Uhr im BLG-Forum in der Überseestadt statt.

Die Teilnehmer können sich bei der Veranstaltung auf ein buntes Programm mit vielen Höhepunkten freuen: Mit Messeständen, Mitmachaktionen, Vorträgen, Interviews und einem Bühnenprogramm geben die Organisatoren spannende und vielfältige Einblicke in die bewegende Berufswelt der Logistik. Die Jobmarket-Pinnwand bietet zudem einen Überblick über noch zu besetzende Job- und Ausbildungsplätze: Von Außenhandelskaufleuten über Speditionskaufleute bis zu Schifffahrtskaufleuten und Fachlageristen bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, in die Logistikbranche einzusteigen. In den vergangenen Jahren kamen jeweils mehrere Tausend Besucher zu der Messe, die von der Bremischen Hafenvertretung (BHV) in Kooperation mit dem Hafenmuseum Speicher XI veranstaltet wird.

Die Messe richtet sich an Schüler, Ausbildungsplatz- und Jobsuchende sowie alle Interessierten. Experten aus Logistikunternehmen geben wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung, Ausbilder und Lehrlinge berichten über Berufsinhalte sowie Aufstiegsmöglichkeiten. Ein erstes Gefühl für den Alltag als Berufskraftfahrer bekommen die Schüler, die am Steuer eines großen Lkw probesitzen und einen Rückfahrsimulator testen. Zudem können sie ihr Geschick im Umgang mit einem Gabelstapler beweisen und bei vielen weiteren Ausstellern aktiv werden.

Small Talk auf der Bühne

Die Welt der Logistik lädt auch zu einer Logistikberufe-Rallye in der Halle des BLG-Forums ein. Auf dem Außengelände macht unter anderem ein Azubitruck Station und lädt kluge Köpfe zu einem Logistik-Quiz ein. Als Gast erwartet die BHV Marco Bode vom SV Werder Bremen. Unter dem Titel „Logistik trifft Sport“ gibt es um 9.30 Uhr einen Small Talk auf der Bühne. Im Anschluss fordert der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen die Besucher der Jobmesse an verschiedenen Ständen zum Simultanschach heraus.

Der Besuch der Messe ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Lediglich Schulklassen und Gruppen ab zehn Personen werden um eine formlose Anmeldung per E-Mail an office@bhv-bremen.de gebeten. Weitere Informationen zur Welt der Logistik sowie das detaillierte Programm gibt es im Internet unter www.bhv-bremen.de/welt-der-logistik-2019.