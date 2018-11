Thorsten Franke vom Fachgeschäft Günther John ist von der Klangqualität der neuen Loewe-Technik begeistert. (Kristina Bumb)

Ein spannender Actionfilm, aber die laute Musik überlagert die Dialoge? Eine witzige TV-Komödie, aber die Sprache wirkt verwaschen und ist trotz erhöhter Lautstärke nur schwer zu verstehen? Nicht wenige Fernsehzuschauer haben mit

Problemen beim Verstehen der

gesprochenen Dialoge zu kämpfen. Mit einer innovativen Idee kann der Hersteller Loewe die Schwierigkeiten jetzt effektiv beheben.

„Wir haben die neue Soundqualität von Loewe auf der internationalen Funkausstellung entdeckt und waren begeistert. Darum bieten wir die Technik nun selber an“, sagt Birgit John vom Delmenhorster Fachgeschäft Günther John.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thorsten Franke betreibt sie den bekannten Fachhandel am Lübecker Weg, der ein Spezialist für hochwertige TV-Technik, Unterhaltungselektronik sowie Alarmanlagen ist und darüber hinaus die Installation und Instandsetzung von digitalen Antennen-, Kabel- und Sat-Anlagen, Wartungen und Reparaturen anbietet.

Die neue Soundtechnologie von Loewe namens „Mimi Defined“ verspricht ein stark verbessertes Hörerlebnis für das Fernsehprogramm und alle Video-Filme. „Es ist wie eine Brille für die Ohren“, sagt Fachmann Thorsten Franke. „Jeder Mensch hat Hörprobleme. Optimal hört man eigentlich nur bis zum Alter von 14 Jahren. Danach nimmt das Vermögen allmählich ab“, erklärt er.

Für die Soundpersonalisierung hat Loewe mit dem Hörgeräte- Hersteller Mimi Hearing Technologies zusammengearbeitet. Dieser hat auf Basis von rund einer Million Hörtests die jeweils alters-

typischen Frequenzen des unscharfen Hörens ermittelt. Die Software Mimi Defined verschiebt dann den Ton des Fernseher in jene Frequenzen, in denen das optimale Verstehen des Gesprochenen möglich ist – auch bei reduzierter Lautstärke. Wer sich im Delmenhorster Fachgeschäft die Soundinnovation an einem Loewe-Fernseher demonstrieren lässt, kann den Effekt unmittelbar erleben. „Man gibt im TV-Gerät sein Geburtsjahr oder -jahrzehnt ein, und die Software steuert die entsprechenden Frequenzen an. So kann man für jede Person im Haushalt ein eigenes Profil mit dem besten Sound anlegen“, erläutert die Radio- und Fernsehtechnikermeisterin Birgit John.

Wer ein jüngeres Modell eines Loewe-Fernsehers besitzt, der kann mit ein paar einfachen

Handgriffen das Software-Upgrade durchführen. Der Fachbetrieb

Günther John hilft seinen Kunden ebenfalls gerne beim Einrichten. „Ganz neue Loewe-Fernseher enthalten Mimi Defined schon serienmäßig“, sagt Thorsten Franke.

Der nächste Schritt, den Loewe mit seiner Soundtechnologie gehen will, ist der individuelle Hörtest per Handy-App, auf dessen Basis die Software dann arbeitet. „Diese Möglichkeit soll schon im nächsten Jahr erhältlich sein“, freut sich Birgit John.