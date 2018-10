Die Altsenioren Ü 50 bilden mit der TSG W.G.E eine Spielgemeinschaft und spielen wie die beiden Altsenioren Mannschaften Ü 60 und Ü 65 in einer überregionalen Spielklasse mit Mannschaften aus den Kreisen Rotenburg, Verden und Diepholz zusammen. Bei der zweiten Herrenmannschaft haben seit dieser Spielzeit Raoul Kanitz und Torben Meyer die sportliche Verantwortung übernommen. Obwohl man erst einen Sieg (2:0 über den TSV Dannenberg) feiern konnte und Schlusslicht in dieser Spielklasse ist, ist das Trainerteam dennoch zufrieden. „Die Jungen präsentieren sich in den ersten zehn Begegnungen recht gut. Was fehlte, waren erfolgreiche Abschlüsse“, so der Trainer der Bezirksliga Reserve. Trainiert wird jeden Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr im Schoofmoor.

Die Stimmung ist gut

Der große Kader, gespickt mit vielen A Jugendlichen muss sich erst einmal finden. Die Stimmung ist gut und das Trainerteam zeigt sich mit den erbrachten Leistungen und der Trainingsbeteiligung hochzufrieden. Gute Leistung konnten auch die dritten Herren in der dritten Kreisklasse bisher abrufen. Man belegt aktuell den siebten Tabellenplatz und gab mit einem stark veränderten Kader bisher eine gute Vorstellung ab. Jens Schönefuß bittet als langjähriger Coach jeden Mittwoch die Spieler von 19.30 bis 21 Uhr im Schoofmoor zum Training. Hoch zufrieden ist auch Dennis Heidebreck. Er betreut die Altliga Ü 32 und nimmt nach acht Spielen den ersten Platz in der Kreisliga ein. Derzeit steht man ohne Niederlage in der Tabelle da.

„Unser Team hat in den bisherigen Spielen eine klasse Vorstellung abgerufen“, so ein erfreuter Coach, der jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im Sportpark zum Training bittet.„Wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute Saison spielen“, so das Trainerteam der Altsenioren Ü 40. Harald Grimm und der stellvertretende Lifa-Vorsitzende Christoph Gerstmann kümmern sich um die Mannschaft, die in der Kreisliga derzeit Rang sechs belegt. Trainiert wird jeden Mittwoch von 19 bis 20.30 im Schoofmoor. Platz zwei belegen derzeit die Altsenioren Ü 50. Man spielt in der Staffel West und trifft dort auf regionale Gegner. Gebildet wurde schon seit Jahren eine Spielgemeinschaft mit der TSG W.G.E. Rüdiger Berenthal (Lifa) und Günter Schnackenberg (TSG) laden ihren Kader jeden Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr zum Training in Grasberg ein.

Ü 60 auf Platz vier

Die Altseniorenmannschaften der Ü 60 und Ü 65 tragen in Borgfeld ihre Punktspiele aus. Auch in diesen Staffeln spielt man gegen überregionale Mannschaften. Trainiert wird jeden Mittwoch in der Zeit von 19 bis 20 Uhr in der Sporthalle Ostlandstraße. Die Eindrücke aus den gemeinsamen Trainingsstunden und bei den Spielen sind bemerkenswert. Die Ü 60, betreut von Hartmut Sahli und Wolfgang Seedorf, belegt einen vierten Platz, die Ü 65, betreut von Dieter Baumgarten und Günter Röhrs, rangiert auf Rang sieben.