In Sankt Jürgen wird ein WM-Turnier für Kinder veranstaltet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eine eigene Weltmeisterschaft

FR

Lilienthal-Sankt Jürgen. Die Fußball Weltmeisterschaft beginnt bald in Russland, in Sankt Jürgen steigt vorher schon das WM-Fieber. Auf der Sportanlage in Kleinmoor sind bei insgesamt vier Jugendturnieren an drei Tagen über 54 Teams aus ganz Norddeutschland am Start.