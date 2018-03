Zugleich war dieses ein Jubiläum für die Organisatorinnen und deren Gäste. Unter der Leitung von Susanne Joswig, Bärbel Niebank und Karin Fischer fand vor zehn Jahren, am 10. Februar 2008, die erste Seniorenveranstaltung unter der Leitung der drei Damen statt. Des Weiteren unterstützen Dionella Kramer, Hanna Hastedt und Gerda Matzat seit vielen Jahren die Veranstaltung. Zusammen arbeiten sie als Team und organisieren nicht nur das Heringsessen.

Zu den immer gut besuchten Veranstaltungen, zu denen auch das Kohl-und-Pinkel-Essen, Muttertagsfeiern und Weihnachtsfeiern zählen, die in regelmäßigen Abständen immer in der BGS in Schwanewede stattfinden, werden auch Tages- und Halbtagesfahrten organisiert. Sollte mal schlechtes Wetter den Weg zur Veranstaltung erschweren oder aufgrund körperlicher Einschränkungen der Weg zu weit sein, steht jedes Mal ein Fahrservice nach Rücksprache bereit. Alle Termine der Veranstaltungen werden zeitgerecht in der Zeitung bekannt gegeben, um allen Senioren aus der Gemeinde sowie dem Umland die Teilnahme zu ermöglichen.

Auf den mittlerweile zahlreichen Veranstaltungen waren regelmäßig Ehrengäste wie Gemeindebürgermeister Harald Stehnken oder Ortsbürgermeister Martin Grasekamp zu Besuch, um mit den Gästen in fröhlicher Runde den Kontakt zu suchen und zu klönen. Der ehemalige Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Osterholz, Volker Leopold, war ebenfalls zu Gast auf einer Veranstaltung. Ein besonderer Gast war auch der kürzlich verstorbene Journalist und Rundfunkmoderator Peter Otto, der in einer besonderen Atmosphäre Geschichten vorlas. An zwei Nachmittagen wurde bei Kaffee und Kuchen der Schwaneweder Film von 1958 gezeigt, bei dem viele das alte Schwanewede wiedererkannten und auch zum Teil sich selbst oder Bekannte im Film wiedererkannten. Ein besonders schönes Ereignis war auch die Busrundfahrt durch die Gemeinde – "weil viele Senioren die schönen Ecken der Gemeinde schon lange nicht mehr gesehen haben”, sagte Susanne Joswig.

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören auch die Tages- und Halbtagesfahrten, die mit einer kurzen Busfahrt beginnen, wobei der Bus mehrere Stationen in Schwanewede anfährt, um die Gäste einzusammeln. Die Tagesfahrten beinhalten regelmäßig ein Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Eine Tagesfahrt führte zum Beispiel nach Neu Helgoland bei Worpswede, wo gemütlich am Wasser der Hamme Kaffee und Kuchen genossen werden konnten. Ausflugsziele waren auch das Haus am See in Bremervörde, wo zu Mittag gegessen wurde und vor dem Kaffee, je nach Möglichkeit, noch ein Spaziergang gemacht werden konnte. Landrat Bernd Lütjen hatte die Senioren aus Schwanewede auch an einem Nachmittag ins Kreishaus nach Osterholz-Scharmbeck eingeladen, zum Landkreis vorgetragen und im Anschluss zusammen mit ihnen Mittag gegessen. Die Veranstaltungen in der BGS Schwanewede werden immer an einem Wochenende nachmittags durchgeführt und dauern zwischen zwei und vier Stunden. Die Tages- und Halbtagesfahrten werden für einen Nachmittag oder ganzen Tag geplant. Ein besonderer Dank gilt auch dem Männerarbeitskreis des DRK-Ortsvereins, der die Veranstaltungen immer unterstützt und diese damit möglich macht. Das Team des Seniorenarbeitskreises freut sich auch weiterhin auf die Veranstaltungen und lädt alle Seniorinnen und Senioren zu den nächsten Veranstaltungen ein.

Am jüngsten Nachmittag nahmen wieder 35 Senioren teil und ließen sich den leckeren Hering schmecken. Nach dem Kaffee am späteren Nachmittag und einem Verdauungsschluck konnte noch weiter bis zum Schluss ordentlich geklönt werden. Auf der Veranstaltung wurde den drei Damen der Leitung, Susanne Joswig, Bärbel Niebank und in Abwesenheit Karin Fischer, als Dank für ihre Arbeit jeweils ein Blumenstrauß überreicht.