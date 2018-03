Eine positive Nachricht hatte der Vorsitzende, Werner Heinken, gleich zu Beginn der Versammlung zu verkünden: die erfreuliche Mitgliederentwicklung. Aktuell setzt sich die ISU aus 208 Mitgliedern zusammen. Im vergangenen Jahr konnte die Interessengemeinschaft elf und im laufenden Jahr bereits zwei neue Mitgliedsbetriebe für sich gewinnen. Im weiteren Verlauf lieferte der Vorsitzende einen Rückblick auf die erfolgreichen Veranstaltungen 2017. So wurden bei mehreren Dämmerschoppen unter anderem Themen wie Cyberkriminalität, die Vorstellung von Neumitgliedern und die Zukunft der Gemeinde Stuhr thematisiert.

Darüber hinaus besichtigte die ISU die Firma Vosteen und war unter dem Motto „ISU on Tour“ mit knapp 40 Mitgliedern bei der Firma Vilsa-Brunnen in Bruchhausen-Vilsen zu Gast. Zum Ende des Veranstaltungsjahrs war der Musiker, Extremsportler und Unternehmer Joey Kelly bei der Öffentlichkeitsveranstaltung der ISU zugegen. Und am dritten Adventswochenende ging der 30. Stuhrer Weihnachtsmarkt – organisiert von der ISU und der Gemeinde Stuhr – erfolgreich über die Bühne. Des Weiteren hat die Interessengemeinschaft zusammen mit der Gemeinde und den anderen Stuhrer Unternehmensverbänden erneut einen Taschenkalender sowie die beliebten Adventskalender herausgegeben.

Auch die Begrüßung der neuen Stuhrer Azubis und die Wahl des Unternehmens des Jahres werden traditionell von der ISU mitorganisiert. Die Veranstaltungen und die positive Mitgliederentwicklung sind für die Mitglieder Motivation und Ansporn zugleich, die kommenden Aufgaben anzugehen. Am 26. April steht mit der Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre ISU bereits ein Highlight des Jahres auf dem Programm. Diesen Anlass möchten die Mitglieder zusammen mit geladenen Gästen im Restaurant Meyerhof in Heiligenrode feiern. Neben einem gemeinsamen Essen ist ein Vortrag zum Thema „Die Zeitung ist längst nicht mehr von gestern. Der Dinosaurier der Kommunikationsbranche ist lebendiger als je zuvor“ geplant.

Weitere Informationen unter www.isu-stuhr.de.