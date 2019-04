Damit der Rasen das gesamte Jahr über saftig grün bleibt, benötigt er regelmäßige Pflege – Vertikutieren gehört dazu. (Kai Remmers, dpa-tmn)

Aktuell ist der ideale Zeitpunkt, um Grünflächen zu vertikutieren und sie von Rasenfilz sowie Moos zu befreien, damit wieder ausreichend Wasser, Luft und Nährstoffe an die Halme kommen. Bei der

Bei der Wahl des passenden Geräts sind insbesondere die Größe der Rasenfläche und die Stärke der Verfilzung entscheidend. Für kleine Flächen bis 100 Quadratmeter empfiehlt sich ein kostengünstiger Handvertikutierer. Dieser ist leicht, wendig und besonders bei verwinkelten Gärten mit Gehwegen, Zäunen und Blumenbeeten von Vorteil.

Sobald größere Grundstücke oder hartnäckigere Vermoosungen bearbeitet werden müssen, sollte man auf ein motorisiertes ­Modell setzen. Benzinvertikutierer sind leistungsstark, bieten trotz des hohen Gewichts einen idealen Schiebekomfort und sind aufgrund des fehlenden Stromkabels flexibel einsetzbar. Lediglich beim Transport über Treppen und Hindernisse sind die schweren Geräte nicht so gut zu handhaben wie Elektrovertikutierer. Bei letzteren empfiehlt es sich, die Kabellänge an die Flächengröße anzupassen. Bei Modellen mit Akku entfällt der Nachteil des gelegentlich im Weg liegenden Kabels und selbst in der hintersten Ecke des Gartens ist ein problemloses Vertikutieren möglich. Zwei Punkte sprechen ebenfalls für strom- oder akkubetriebene Geräte: Sie sind deutlich leiser und emissionsärmer als ihre benzinverbrauchenden Kollegen.

Soll der Vertikutierer auf unebenem Gelände eingesetzt werden, ist es wichtig, dass ­

die Messerwalze auf der Vorderachse und nicht zwischen den Achsen sitzt. Die Messer haben so auch bei größeren Kuhlen genügend ­Bodenkontakt und es besteht nicht die Gefahr, dass sie in der Luft rotieren und den Rasen nicht ausreichend auskämmen.

Vor der Anschaffung eines gebrauchten Vertikutierers empfiehlt es sich, das Gerät beim Verkäufer vor Ort zu besichtigen. Der erste Blick sollte sich auf sichtbare Mängel richten, um zu erkennen, ob das Gerät gut gepflegt und gewartet wurde. Während etwa kleine Dellen am Gehäuse oder Absplitterungen der Lackierung keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit haben müssen, können sich Bruch- oder Roststellen dagegen negativ auswirken. Besondere Vorsicht ist bei defekten Kabeln geboten. Diese bedeuten ein Sicherheitsri­siko und sollten nur von Fachpersonal repariert werden. Weitere wichtige Punkte sind die Schärfe und einwandfreie Höhenverstellung der Messer. Sollten die Messer bereits abgestumpft sein, kann sich der Kauf unter Umständen dennoch lohnen, wenn der Hersteller Ersatzmesser anbietet. Zusätzlich gilt es darauf zu achten, ob im Kaufpreis Zubehör, zum Beispiel ein Fangkorb, enthalten sind.