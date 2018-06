Ein Ausstellungsstück im Baumpark Thedinghausen während der Kunsttage im Jahr 2015. (Björn Hake)

bis zum 10. Juni wird die Gemeinde im Landkreis Verden wieder zum Mekka für Künstler und Kunstinteressierte. Es ist die nunmehr neunte Auflage der alle drei Jahre stattfindenden Veranstaltung, die vom Kulturverein der Samtgemeinde Thedinghausen organisiert wird.

„Die Thedinghauser Kunsttage sind ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Samtgemeinde und haben sich zu einem überregional beachteten Event entwickelt“, sagt Gisela Janke-Grimm vom Kulturverein. „Ein besonderer Reiz dieser Ausstellung liegt in der Vielfalt der Räumlichkeiten, in denen die Kunstobjekte präsentiert werden.“ So werden die Werke in diesem Jahr in der Rathausscheune, im Kirchenraum der Maria-Magdalena-Kirche, im Haus auf der Wurth und im Schloss Erbhof in Thedinghausen ausgestellt. Außerdem bieten der weitläufige Baumpark und der temporäre Kunstpfad ausreichend Fläche, um die Werke ins rechte Licht zu setzen.

Wie schon 2015 soll der Baumpark in Thedinghausen während der Kunsttage wieder als Ausstellungsfläche dienen. (Björn Hake)

Eben dieser Kunstpfad ist auch eine Neuerung im diesjährigen Programm. Startpunkt ist im Baumpark am Erbhof. Der Kunstpfad setzt sich auf der gegenüberliegenden nördlichen Straßenseite fort, und verläuft dann entlang des renaturierten Flüsschens Eyter, an der roten Skulptur vorbei, auf einem Spazierweg bis zur zweiten Eyterbrücke. Von dort geht es weiter bis in den Ort. Die Kunstwerke sollen bis in den Oktober hinein stehen bleiben. „Je nach Licht- und Witterungsverhältnissen verändert sich die Wirkung der Kunstobjekte. Es lohnt sich daher, den Kunstpfad wiederholte Male zu besuchen“, sagt Gisela Janke-Grimm. Die Ausstellungsorte sind alle zu Fuß zu erreichen. „So mancher Besucher wird es als angenehm empfinden, die gesammelten Eindrücke auf dem kurzen Weg zum nächsten Ausstellungsort sacken zu lassen“, vermutet Gisela Janke-Grimm. Damit die zahlreichen Werke auch den passenden Platz finden, ist das Talent von Marianne Domröse, Kuratorin der Ausstellung, gefragt.

Ein Blick für die Wirkung

„Ihr gelingt es immer wieder, Kunstwerke genau da zu platzieren, wo sie mit dem Raum eine Einheit bilden und ihre Wirkung voll entfalten können. Oftmals weiß sie schon beim ersten Blick auf die Werke eines Künstlers genau, wo sie aufgestellt werden sollten“, sagte Gisela Janke-Grimm und berichtet davon, dass vor drei Jahren insgesamt 3500 Besucher bei den Kunsttagen waren. „Das Angebot an Werken von knapp 60 Künstlern ist sehr vielfältig und das Ziel einer solch umfangreichen Ausstellung ist es, ein stimmiges, aber auch spannungsreiches Gesamtbild zu schaffen.“

Als Ausstellerin in diesem Jahr mit dabei ist unter anderem Jutta Kelm aus Oldenburg. Mit im Gepäck wird sie dann ihre Windharfen haben. Karin-Maria Menk aus Heiligenloh bei Twistringen wird ihre Malerei präsentieren und Uwe Oswald aus Barnstorf wird seine Werke aus Holz und Bronze aufstellen.

Die Kunstausstellung selbst wird an dem Wochenende von einem Rahmenprogramm begleitet, unter anderem findet am Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr ein Jazzfrühschoppen am Erbhof in Thedinghausen statt. Das t.a.-Quintett aus Achim soll die Besucher dabei in gute Laune versetzen, hofft der Kulturverein. Mitglieder der Bremer Gruppe Stelzen-Art werden an mehreren Ausstellungsorten an beiden Tagen auftreten.

Die Kunsttage in Thedinghausen finden am Sonnabend, 9. Juni, 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10. Juni, 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter der Adresse www.kulturverein-thedinghausen.de