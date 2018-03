Das berichtete der Heinser Ortsbrandmeister Frank-Peter Wiechers anlässlich der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung.

Der Feuerwehrchef ging in seiner ausführlichen Jahresbilanz darauf ein, dass von den Heinser Feuerwehrleuten insgesamt rund 700 Stunden ehrenamtlich Dienst geschoben wurde – in Form von Einsatzübungen, Arbeitsdiensten, Schulungen, Versammlungen und dergleichen.

Stolz verkündete Wiechers, dass sich insgesamt fünf Kameraden bei auswärtigen Lehrgängen weitergebildet haben und damit zusätzlich ihre freie Zeit für den Dienst an der Allgemeinheit geopfert haben. Ferner wurde die Teilnahme am Fahrsicherheitstraining und an zwei Einsatzübungen mit benachbarten Wehren erwähnt.

Hinsichtlich der Personalsituation sprach der Ortsbrandmeister von einer gewissen Kontinuität, da die Mitgliederzahl mit 22 Aktiven (darunter drei Frauen) und zehn Kameraden in der Altersabteilung annähernd gleich geblieben ist. Ferner sind momentan zwei Heinser Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Lintler Geest aktiv und bereiten sich dort auf eine Übernahme in die reguläre Feuerwehr vor. Erfreut zeigte sich die Heinser Feuerwehrführung darüber, dass es zwei weitere Interessenten für die Mitarbeit in der Aktivengruppe gibt und so der Altersdurchschnitt von momentan rund 47 Jahren gesenkt werden kann.

Die Themen „Bestand der kleineren Ortsfeuerwehren“ und „Engagement“ zogen sich durch den Bericht des ebenfalls anwesenden Kirchlintelner Gemeindebrandmeisters Holger Müller. Die Heinser Ortsfeuerwehr bezeichnete er als „klein aber fein“ und dankte für das gezeigte Engagement.

Neben dem Hinweis, dass keine Technik „alleine ein Feuer löschen“ könne, sondern immer „Manpower“ gefragt sei, wies der Gemeindebrandmeister abschließend darauf hin, dass gerade die kleineren Ortsfeuerwehren in der Flächengemeinde Kirchlinteln als Garant für einen flächendeckenden Brandschutz unentbehrlich seien.

Für das Führungsduo der Ortsfeuerwehr hatte der Gemeindebrandmeister gleich zwei Beförderungsurkunden mitgebracht. Der seit einem Jahr amtierende Ortsbrandmeister Wiechers trägt künftig den Dienstgrad Brandmeister, während sein Stellvertreter Samuel Kruse nach seiner Wahl im Vorjahr nun den Sprung zum Löschmeister geschafft hat.

Beiden Beförderten bescheinigte Müller, dass sie sich gerade in ihrem ersten Amtsjahr auf vielfältige Art und Weise in die Führungsarbeit eingebracht haben und bei vielen Terminen präsent waren. Der Jahresrückblick des Ortsseniorenbeauftragten Reinhard Brandt, der gleichzeitig auch Seniorenbeauftragter der Gemeindefeuerwehr ist, beinhaltete diverse Aktivitäten der Seniorengruppe auf Orts-, Gemeinde- und Kreisebene. Brandt machte anhand von Statistiken deutlich, dass momentan rund 180 Kameraden den Altersabteilungen der verschiedenen Ortsfeuerwehren innerhalb der Gemeinde Kirchlinteln angehören und immer zahlreich an den angebotenen Aktivitäten teilnehmen.

In diesem Jahr wird auf Kreisebene am 11. und 12. Juli jeweils ein Busausflug nach Hamburg angeboten. Auf örtlicher Ebene in Heins bietet der Ortsseniorenbeauftragte besondere Treffen zum Klönschnack und Grillen für Senioren an.

Die Versammlung wurde auch zum Anlass genommen, Heinrich Luttmann wegen Erreichens der Altersgrenze nach 46 Jahren aktivem Dienst mit einem Präsent in die Altersabteilung zu verabschieden. In einer kleinen Laudatio ließen Orts- und Gemeindebrandmeister die Feuerwehrkarriere Luttmanns Revue passieren und würdigten insbesondere sein Durchhaltevermögen, was in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht immer selbstverständlich sei. Als ein Beispiel für sein Engagement wurde angeführt, dass es sich Luttmann vor über 30 Jahren nicht nehmen ließ, am Tag nach seiner eigenen Hochzeit in der Wettbewerbsgruppe beim Gemeindefeuerwehrtag an „vorderster Front“ mitzuwirken. Ferner sei der künftige Feuerwehrsenior in den letzten 20 Jahren mehrfach als Organisator der überregionalen Holztage in Groß Heins stets ein wichtiges Bindeglied zwischen Veranstalter und der unterstützenden Ortsfeuerwehr gewesen, was maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen habe. In ihren Grußworten bedankte sich die Ortsvorsteherin Chatarina Luttmann für die ehrenamtlich geleistete Arbeit der Feuerwehrleute und versprach mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln mit dafür zu sorgen, dass die Motivation der Feuerwehr vor Ort weiterhin so hoch bleibe.

Im laufenden Jahr will die Ortsfeuerwehr Heins auch wieder einiges für die Pflege der Kameradschaft und der Dorfgemeinschaft in Groß und Klein Heins tun.

Am Sonntag, 11. März, ist eine Wandertour rund um Groß Heins geplant, zu der alle Feuerwehrmitglieder mit ihren Partnern eingeladen sind. Das traditionelle Osterfeuer wird am Ostersamstag veranstaltet, für das reichlich Buschholz benötigt wird. Die Anlieferung ist aber erst ab Mitte März möglich.

Ein Grillabend im Juni, ein Laternenumzug im Oktober und ein Spieleabend im Dezember runden das Programm der Heinser Ortsfeuerwehr ab.