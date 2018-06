Adolph Freiherr Knigge war oberster Beamter der hannoverschen Besitzungen in Bremen. Der Domshof gehörte dazu.

Trotzdem gehörte Adolph Freiherr Knigge zu den Autoritäten der Hansestadt. Als Oberhauptmann war er oberster Beamter der hannoverschen Besitzungen innerhalb der Stadt Bremen.

Hannoverscher Grundbesitz in der freien Stadt? Gewiss eine Kuriosität. Bei der reformationsbedingten Aufhebung des Erzbistums Bremen stellte sich heraus, dass der erste Erzbischof für seine Belange wie Dom und Regierungssitz, Waisenhaus und andere Gebäude von der Stadt ein umfangreiches Grundstück rechtmäßig erworben hatte. Der Domshof wurde als Reservegrundstück von der Kirche nicht gebraucht. Das blieb auch in späteren Jahren so. Das Eigentumsrecht blieb allerdings bestehen. Rechtsnachfolger des Domkapitels und der erzbischöflichen Besitzungen war das Land Hannover. Es besaß somit eine Enklave, in welche Bremen nicht hineinregieren konnte.

Gesche Gottfried (Bild) und ein Zöllner: Zu zwei Anlässen wird der Domshof als Richtstätte erwähnt.

So sehr die Figur des Aufklärers Freiherr Knigge zur Betrachtung verführt, so bemerkenswert ist die Tatsache, dass ein Teil dieser Enklave noch heute innerhalb der Stadt zu erkennen ist. Es handelt sich um den Domshof. Er wird bereits im Mittelalter als großer Platz erwähnt – ohne Nutzen und Bedeutung. Der Domshof wurde nie mit prächtigen Giebelhäusern versehen wie etwa der Marktplatz. Bevor die Eisenbahn Reisende beförderte, fuhren hier die Postkutschen ab nach Osnabrück, Hamburg, Hannover, Stade, Oldenburg und Bremervörde. An der Schmalseite des großen Platzes entstanden Hotels wie etwa „Zur Stadt Frankfurt“ oder der „Lindenhof“. Die Verkehrsführung aber blieb am Rande, ohne den Platz selbst zu durchschneiden.

Die Erklärung ist simpel: Der Domshof gehörte nicht zum bürgerlichen Siedlungsraum. Der Platz blieb Eigentum des kirchlichen Bezirks mit seinen besonderen Rechtsverhältnissen. Historisch durften hier nur Angehörige des Domkapitels und der Erzbischof selbst mit seinen Kanzleien wohnen. Für Bürger war der Platz tabu. Vor diesem Hintergrund ist das Verbot des Bremer Senats im 18. Jahrhundert zu verstehen, dass kein Bürger der Kirche irgendein Haus oder Grundstück verkaufen oder verpachten durfte.

Parade auf dem Domshof: 1869 ließ Wilhelm I. von Preußen die Bremer Garnison aufmarschieren.

Natürlich gab es Reibereien über die Nutzung des Platzes. In einem Dokument von 1799 betonte der Bremer Rat, der Domshof habe von alters her als Paradeplatz der hiesigen Garnison gedient. 1785 taucht er vorübergehend als Schweinemarkt auf. 1798 wurde der „höckerichte Platz auf gemeinschaftliche Kosten der hannöverschen Regierung und der Stadt verebnet, bepflanzet und verschönert und zu einem der schönsten Plätze daselbst umgeformet“. Dass sich die Hannoveraner an dieser Aktion beteiligten zeigt, dass sie ihre Rechtsnachfolge des Domkapitels bis 1803 durchaus wahrnahmen.

Zu zwei Anlässen wird der Domshof als Richtstätte erwähnt: 1812 fand hier die Hinrichtung eines Zöllners statt. Außerdem wurde – bei reger Teilnahme der Bevölkerung – hier am 21. April 1831 die Giftmörderin Gesche Gottfried mit dem Schwert geköpft. Der Spuckstein markiert heute die Stätte der Hinrichtung.

Im Juni 1869 hielt König Wilhelm I. von Preußen die Parade der Bremer Garnison ab. Seit 1803 gilt der Domshof als Teil des Bremer Freimarktes. Ab 1922 hat hier der Wochenmarkt seinen Platz. Noch in der Gegenwart wird über die baulich optimale Lösung des Domshofs diskutiert.

Für die Ausgabe DIE WOCHE - MEIN VEREIN schreibt Ulf Fiedler regelmäßig Texte über Wissenswertes aus der Historie der Region. Lob, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an ulffiedler2@gmail.com.