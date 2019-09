Lilienthal ist ein lebendiger und attraktiver Einzelhandelsstandort. (Klaus Göckeritz)

In der Region beteiligen sich wieder diverse Betriebe und Werbegemeinschaften in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude und Tarmstedt. Darüber hinaus sind Kommunen von Otterndorf, Geestland, und Stade im Norden bis zu Rotenburg und Visselhövede im Süden dabei.

Initiatorin Heike Wilhelm von Wir an der 4 freut sich auf das Heimat shoppen. (Klaus Göckeritz)

Die IHK kennt zahlreiche gute Gründe für den Einkauf vor Ort. Das Spektrum reicht von der Finanzkraft der Städte und Gemeinden bis hin zu arbeitsmarktpolitischen Effekten sowie Umweltgründen. So weist die Kammer darauf hin, dass die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen sei und bundesweit rund ein Viertel der Gewerbesteuern vom Einzelhandel erbracht werde. In kleineren Gemeinden sei der Anteil sogar höher.

Der Einzelhandel, Dienstleister und Gastronomiebetriebe sind elementare Arbeitgeber. Mit jedem Einkauf vor Ort sorge der Kunde dafür, dass es auch in Zukunft so bleibt. Das Heimat shoppen sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region.

Eine lebendige Einzelhandelslandschaft komme zudem Vereinen und Veranstaltungen zugute. Denn die Betriebe unterstützen häufig örtliche Institutionen und Einrichtungen durch Spenden.

Der Umweltfaktor ist ebenfalls ein wichtiges Argument. Kurze Wege sparen neben Zeit und Fahrtkosten auch Emissionen. Heimat shoppen sei ein Beitrag für lebendige Zentren und bedeute Einkauf bei Nachbarn und Freunden mit persönlicher Nähe sowie individueller Beratung. Aber auch das Internet spielt für die Händler eine Rolle. Denn auch sie böten häufig ihre Waren online an. So könne der Kunde die Vorteile des Netzes nutzen und gleichzeitig den lokalen Handel fördern.