Ein Paradies für Cineasten: Olaf Ernsting hat mehr als 6000 Filme in seinem Sortiment. (Roland Scheitz)

Denn es gibt immer noch sehr viele Kunden, denen klar ist: Ohne die VideoBoxx würde ihnen etwas fehlen. Bei Auswahl, Qualität, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis kommt die Konkurrenz im Netz nicht mit: „Die Kunden bekommen bei uns ein besseres Seherlebnis für einen günstigeren Preis“, erläutert der Medienprofi.

Dass seine Medienbibliothek in der Fürther Straße 10 als eine der letzten ihrer Art überlebt hat, habe viele Gründe: Nach einer besser sortierten, gepflegteren und serviceorientierteren Videothek müsse man lange suchen. Das Sortiment beinhaltet schätzungsweise 6000 Filme im DVD- und Blu-Ray-Format. Fast täglich kommen die Neuesten dazu – immer häufiger in der besten 4K-UHD-Qualität.

Eltern, die sich nicht auf das Fernsehprogramm verlassen möchten, finden mehr als 700 altersgerechte Filme für Kinder. Groß ist auch das Angebot für Fans der angesagtesten Fernsehproduktionen. Sie müssen also keine Staffel und keine Folge ihrer Lieblingsserie verpassen. Für Abwechslung sorgen auch die Konsolenspiele für die Playstation und Nintendo Switch. Wer auf der Suche nach einer kompetenten Entscheidungshilfe ist, erhält bei Ernsting und seinen Mitarbeitern eine persönliche und bestinformierte Beratung.

Über den Whatsapp-Service, Instagram, die eigene Facebook-Seite und Facebook-Gruppe wird die Kundschaft ständig über Neuheiten auf dem Laufenden gehalten.

Wer sich seinen Film reservieren lassen möchte, kann auch dies ganz bequem online tun. Um das Privatvergnügen allein, zu zweit oder im Freundeskreis zu perfektionieren, finden die Kunden der VideoBoxx alle nötigen Zutaten: Eine Auswahl an Getränken, süßen und salzigen Snacks, leckeres Eis und natürlich Popcorn steht jederzeit bereit. Häufig genutzt wird auch der Paket-Shop-Service der Paketdienste GLS und DPD. Bei der Filiale in der Fürther Straße können Sendungen aufgegeben und abgeholt werden, wenn anderswo längst geschlossen ist – nämlich bis spätabends und sogar an den Wochenenden und an Feiertagen.

An Ostern gibt es wieder eine Tombola mit vielen tollen Preisen für Filmfans. Und im Monat April steht erneut der Frühjahrsputz mit sehr attraktiven Ausverkaufspreisen für Hunderte gebrauchter Filme und Spiele an – keine Ladenhüter, versteht sich, sondern topaktuelle Neuheiten.

Seit 2002 befindet sich die Mediathek in der Fürther Straße 10. Die geplante aufwendige Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses dürfte eine weitere Zielgruppe im Besonderen ansprechen: Der Eingang der VideoBoxx erhält eine Rampe und wird in Kürze barrierefrei zugänglich sein.

Die VideoBoxx in der Fürther Straße 10 hat montags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr, freitags und sonnabends von 12 bis 23 Uhr und sonn- und feiertags von 13 bis 21 Uhr geöffnet – auch am Karfreitag und Ostersonntag.

Kontakt telefonisch unter 04 21/ 378 14 60, per Whatsapp unter 01 51/ 28 99 41 82 und per E-Mail an video- boxx@web.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.videothekbremen.de und auf dem Instagram-Account

@Hochleistungsvideothekar.