Eine Messe für Familien

Den Gemeindemitgliedern in der katholischen Kirche St. Paulus in Moordeich wurde die Bedeutung des Christkönigsfestes auf eine besondere Art und Weise näher gebracht. In der Familienmesse konnten die Kinder auf spielerische Weise die Lesung verstehen, in der es um das Alpha und Omega – Anfang und Ende – ging.