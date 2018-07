Indem sie Geschäftsmänner, Rockstars und Hollywoodschauspieler an einen Pokertisch brachte, verdiente Molly Bloom Millionen. "Molly's Game" erzählt ihre Geschichte. (2018 SquareOne Entertainment)

Jessica Chastain liefert im autobiografischen Krimi „Molly's Game“ eine ausgezeichnete Vorstellung ab, wenn sie als Organisatorin von illegalen Pokerrunden Hollywoodstars und Geschäftsleute an den Tisch bekommt. Bis das FBI vor der Tür steht und Molly sich vor Gericht verantworten muss. Ob sie sich da wieder herauswinden kann? Wer es etwas actionreicher möchte, hat in dieser Woche im Heimkino noch die Wahl zwischen dem Sci-Fi-Abenteuer „Pacific Rim: Uprising“ sowie dem Kriegs-Drama „12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers“.

Molly's Game - Alles auf eine Karte (VÖ: 27. Juli)

Als das FBI Mollys (Jessica Chastain) Pokerring sprengt, sucht sie Hilfe bei Topanwalt Charlie Jaffey (Idris Elba). Der vertritt sie zunächst nur widerwillig. (2017 Michael Gibson / STX Financing / SquareOne Entertainment)

Dass es unter anderem Tobey Maguire, Ben Affleck und Leonardo DiCaprio waren, die bei Molly Bloom pokerten, verschweigt das Biopic „Molly's Game“. Namedropping hat der Film über die „Poker-Prinzessin“ und Ex-Skifahrerin (Jessica Chastain) aber auch gar nicht nötig. Nachdem bislang Top-Regisseure wie Rob Reiner („Eine Frage der Ehre“), David Fincher („The Social Network“) und Danny Boyle („Steve Jobs“) von Aaron Sorkins Talent profitierten, verfilmte der 57-Jährige nun zum ersten Mal selbst eines seiner Drehbücher - und schuf einen spannenden Krimi, mit einer glänzend aufgelegten Jessica Chastain in der Hauptrolle.

12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers (VÖ: erschienen)

"12 Strong" ist ein patriotischer Kriegsfilm mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle des Captain Mitch Nelson. (2018 Concorde Filmverleih GmbH)

Nach den Anschlägen auf das World Trade Center beschließt Mitch Nelson (Chris Hemsworth), wieder als Soldat in den Krieg zu ziehen, obwohl er eigentlich bei Frau und Tochter bleiben wollte. „12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers“ ist ein patriotischer und auf Tatsachen beruhender Kriegsfilm, der actionreich die Jagd auf Taliban und Al-Qaida nach 9/11 zeigt.

Pacific Rim: Uprising (VÖ: 26. Juli)

Der Kampf gegen die Monster aus der Meeresspalte ist gewonnen? Mitnichten! Nach „Pacific Rim“ schwebt die Welt in „Pacific Rim: Uprising“ wieder in Gefahr und braucht neue Helden. Zehn Jahre sind nach der Invasion aus der fremden Dimension vergangen und die nächste Generation (unter anderem Cailee Spaeny, John Boyega und Scott Eastwood) steht bereit. Auch wenn Guillermo del Toro nicht mehr auf dem Regiestuhl sitzt und das Zepter an Steven S. DeKnight abgegeben hat - die eigentlichen Stars sind ohnehin die riesigen Kampfmaschinen und noch gewaltigeren Monster ...