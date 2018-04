Immer häufiger handelt es sich dabei um sogenannte Pedelecs, die über einen unterstützenden Motor und eine Batterie verfügen.

Der eingebaute Rückenwind hat mehrere Vorteile: Das Auto kann für kürzere Strecken öfter stehen bleiben, stattdessen kommt man mit dem elektrischen Bike entspannt und unverschwitzt zum Beispiel am Arbeitsplatz an. Und weniger Trainierte können sich durchaus auch längere Touren zutrauen. Allerdings kommt es beim Kauf eines Pedelecs auf die Details an.

Das fängt bereits bei der Wahl der Motorunterstützung an: ­Pedelecs, die mit bis zu 25 Stundenkilometern den Fahrer unterstützen, gelten im Verkehrsrecht als normales Fahrrad. Wer mit ihnen schneller fahren will, muss entsprechend kräftiger trampeln. Daneben sind sogenannte S-Pedelecs erhältlich, deren ­Motor mit bis zu 45 Stundenkilometern eine Portion Extra-Schub gibt. „Diese sind zum Beispiel für Berufspendler eine gute Wahl, allerdings ist hier die Versicherungs- und Kennzeichenpflicht zu beachten“, erläutert Oliver Arlt von der Fahrrad­manufaktur Electrolyte. Der Experte empfiehlt daher, vor dem Kauf stets eine individuelle Beratung zu nutzen und zudem das künftige Traumrad in Ruhe auszuprobieren. Nur so finde man das Modell, das für die eigenen Fahrbedürfnisse am besten geeignet ist. „Schließlich sind nicht nur Motor und Getriebe, sondern vor allem eine sichere und entspannte Sitzposition entscheidend für den Pedelec-Komfort.“

Vom Cruisen durch die Großstadt bis zur sportlichen Tour am Wochenende: Zu den elektrischen Modellen, die als Allrounder verschiedenste Ansprüche erfüllen, zählt etwa der sogenannte Vorradler der bayerischen E-Bike-Experten Electrolyte. Als Alltags- und Tourenbegleiter verbindet dieses Pedelec Technik mit Qualität.

Das Hinterradantriebssystem unterstützt mit kräftiger Beschleunigung und Elastizität. Dennoch hört man den Motor so gut wie gar nicht. Mit 18 bis 25 Dezibel ist er leiser als ein ruhiges Schlafzimmer bei Nacht. Energierückgewinnung und Bremsschonung sind beim Bergabfahren möglich. Mit einer langen Lebensdauer und Qualität punkten ebenso das komplett gekapselte Getriebe und die ­Lithium-Ionen-Technologie für den Akku.