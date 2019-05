Simone Zwingmann, Nadja Fink und Regine Wintjen (v.l.) haben einen Wohlfühlraum für Kinder ge- schaffen. Zum Team gehören zudem Ingrid Köster und Wolfgang Hensen. (Ulrike Schumacher)

Kinder sind von Geburt an im

Zentrum für Groß & Klein in den besten Händen. „Und auch schon davor kümmern wir uns um ihr Wohl“, sagt Simone Zwingmann, die gemeinsam mit Geschäftspartnerin Regine Wintjen in der Loger Straße 33 in Osterholz-Scharmbeck die Physiotherapiepraxis betreibt. Das Team, zu dem die angestellte Physiotherapeutin Nadja Fink sowie die Freiberufler Ingrid Köster und Wolfgang Hensen gehören, bietet auch Schwangerenmassagen an. Sollte nach der Geburt für das Baby ebenfalls eine Massage erforderlich werden, habe dies den Vorteil, „dass der Kontakt über die werdende Mutter bereits vorhanden ist“, erläutert die Therapeutin.

Neben der Massage für Schwangere zählt die Kinder- und Säuglingstherapie zu den Schwerpunkten des Zentrums für Groß & Klein. „Wir behandeln Kinder und Säuglinge mit verschiedenen Haltungsfehlern, Schmerzen oder orthopädischen Problemen“, sagt Wintjen zum Aufgabenspektrum, das den Patienten hilft, wieder gesund zu werden und mobil zu bleiben.

Die Praxismitarbeiter helfen zudem, wenn bei einem Kind eine Entwicklungsverzögerung oder neurologische Auffälligkeiten vorliegen. Dafür gibt es in der Praxis in einem der Behandlungsräume ein kleines Spielparadies. „Schließlich sollen sich die jüngsten Patienten bei uns auch wohlfühlen“, sagt Wintjen. Wenn sich die Mädchen und Jungen bereits im Vorfeld auf die weichen Handpuppen, die bunten Pezzibälle, das Trampolin und die kuschelige Hängematte freuen, dann beeinflusst das den Praxisinhaberinnen zufolge die Therapie positiv. Besonders begeistert seien die Mädchen und Jungen immer, wenn die Therapeutinnen die zahlreichen bunten Geräte zu einem Parcours aufbauen, der zum Hüpfen, Balancieren oder Turnen einlädt. Spielerisch werde so der Bewegungsapparat und zugleich das Selbstvertrauen der kleinen Patienten gefördert. „Die Kinder lieben das. Sie kommen gern zu uns und haben Spaß.“ Das verstärke am Ende den therapeutischen Effekt.

Wohlfühlen würden sich aber auch die Erwachsenen. „Die Patienten schätzen die ruhige Atmosphäre in unserem kleinen Betrieb“, erläutern die Betreiberinnen, die jeweils auf mehr als 30 Jahre Berufspraxis zurückblicken. Langjährige Erfahrung bietet die Physiotherapiepraxis den Patienten zudem bei der Behandlung von neurologischen Erkrankungen. Menschen mit der Diagnose Multiple Sklerose oder Parkinson sowie Schlaganfallpatienten erhalten im Zentrum für Groß & Klein eine mobilisierende Therapie.

„Jedes Teammitglied besucht regelmäßig Fortbildungen“, erläutert Wintjen. „Dadurch sind wir in der Lage, unseren Patienten ganz individuell die passende Behandlung anzubieten.“ Die Liste der Möglichkeiten ist dabei lang, denn das Angebot ist aufgrund von Spezialisierungen breit gefächert. Unter anderem gibt es Therapien bei Beschwerden im orthopädischen Bereich wie Schultergelenkproblemen oder nach chirurgischen Eingriffen zum Beispiel an Hüfte oder Knie, sagt Zwingmann. Ferner gehört die Lymphdrainage zum Leistungsspektrum, um den Lymphfluss zu gewährleisten.

Individuelle Therapien

Darüber hinaus sieht das Therapieangebot der kleinen Physiotherapiepraxis etliche weitere Wirkungsfelder zur Behandlung und Prävention verschiedener Beschwerden vor: Behandlung von Schreibabys, Therapien bei chronischen Erkrankungen der Atemwege, Beckenbodentraining für Frauen und Männer, Kiefergelenkbehandlungen sowie osteopathische Techniken – alles individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt.

Sollte ein Patient in seiner Mobilität eingeschränkt sein und die barrierefreien Behandlungsräume in der Loger Straße 33 nicht erreichen können, bietet die physiotherapeutische Praxis nach Absprache auch Hausbesuche an.

Das Team der Physiotherapiepraxis Zentrum für Groß & Klein in der

Loger Straße 33 in Osterholz-Scharmbeck ist unter Telefon 04791/ 9 31 54 14 erreichbar.