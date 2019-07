Fahrradanhänger sind vielfältig einsetzbar und ermöglichen es, jede Menge zu transportieren – auch Kinder und Hunde. (Croozer)

Bei der Wahl des richtigen Modells gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten. „Zunächst einmal sollte man prüfen, ob das Rad überhaupt für die Verwendung mit einem Anhänger vom Hersteller freigegeben ist“, sagt René Filippek vom ADFC. „Viele Räder haben ein zulässiges Gesamtgewicht – dazu zählen Fahrrad, Fahrer und Beladung – von maximal 120 Kilogramm. Das ist schnell erreicht.“ Dabei sei die Materialbelastung weniger ein Problem, sondern eher die Leistungsfähigkeit der Bremsen, erläutert der Experte. Unabhängig davon, ob es sich um einen neuen oder gebrauchten Anhänger handelt: Käufer sollten darauf achten, dass die Betriebsanleitung vorhanden ist. Denn diese enthält wichtige Angaben zu der Maximalbelastung des jeweiligen Anhängers.

Eine weitere wichtige Überlegung vor dem Kauf ist die Frage nach dem Einsatzzweck: Geht es nur um einen Lastentransport? Oder soll ein Kind befördert werden? Manche Hersteller bieten die Möglichkeit, den Anhänger auf Wunsch mit weiteren Aufbauten zu versehen – bei anderen ist der Nutzer eingeschränkt. „Manche Anhänger können nur am Fahrrad angebracht werden, andere sind schnell zum praktischen Handkarren umgebaut“, weiß der Experte. „Daher sollte man über den Einsatzzweck Bescheid wissen, sonst hat man schnell ein falsches Modell gekauft.“

Wer überwiegend ausgedehnte Touren auf unebenen Straßen machen möchte, sollte deutlich mehr Wert auf eine gute Federung des Anhängers legen. Ist das Modell vor allem für kurze Strecken wie beispielsweise zum Kindergarten vorgesehen, reicht gegebenenfalls auch ein günstigerer Fahrradanhänger. In der Rubrik Fahrräder & Zubehör beziehungsweise Fürs Kind des Extra-Markt gibt es regelmäßig neuwertige und gut erhaltene Fahrradanhänger.

Werden Kinder transportiert, sollte besonders viel Wert auf die Sicherheit gelegt werden. TÜV-Zeichen und Gütesiegel bieten dabei eine gute Orientierung, ob es sich um ein entsprechend getestetes Produkt handelt. Bei einem Sitz für Kinder sollte der Gurt so gestaltet sein, dass das Kind ihn nicht leicht öffnen kann, rät der ADFC-Experte.

Ist der richtige Anhänger gefunden, sollte man vor der Fahrt neben der Bremsfunktion und der korrekten Ankupplung überprüfen, ob Ladung oder Kind ausreichend gesichert sind. „Bei Dunkelheit sollte zudem die Beleuchtung des Anhängers getestet werden“, sagt Filippek. Im Straßenverkehr selbst gibt es ebenfalls einiges zu beachten: So ist man als Fahrradfahrer mit Anhänger schwerfälliger unterwegs. Das Fahrverhalten muss entsprechend angepasst werden. „Der Bremsweg verlängert sich je mehr Ladung an Bord ist. Es gilt, vorausschauend und nicht zu schnell zu fahren“, erläutert Filippek. „Kurven muss man großzügiger anfahren, da der Anhänger leicht am Bordstein hängen bleiben kann.“