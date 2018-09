Wenn man sieht, was der Awo-Ortsverein (OV) Lemwerder zusammen mit dem Awo-Haus am See auf die Beine gestellt hat, kann man nur sagen einfach toll. Aber ohne die Mitarbeit der anderen Vereine und Verbände wäre so ein Fest nicht so gut gelaufen. Der AWO OV bedankt sich bei allen, die mitgemacht und mitgearbeitet haben. Es ging morgens los mit dem Gottesdienst mit Pastor Jochen Dallas und der musikalischen Begleitung von Tobias Schmidt. Die Begrüßung übernahm Frau Neuke. Zum ersten Mal war auch das Kreativ-Team der Ev. luth. Kirchengemeinde mit dabei. Am Fest teilgenommen haben folgende Vereine, Verbände und Institutionen: DJK Wasserwanderer mit Kajaks und Kanus auf dem See, die Jugendfeuerwehr Lemwerder, die Tanzgruppe der Grundschule Lemwerder Mitte unter Leitung von Anke Eichinger, der Aramäische Chor Bremen unter der Leitung von Youssef Wazir und die Johanniter Unfallhilfe mit der Lebensmittelausgabe Radieschen. Eine mobile Kletterwand kam von der Sportjugend Wesermarsch, das Luftkissen-Piratenschiff wurde von der LZO gesponsert. Weitere Beteiligte waren der SVL Basketball und Tanjas kleine Reitschule.

Bei einer Aktion sind über 100 Ballons in Richtung Bremen und Hamburg geflogen. Der erste Preis war eine Spielkonsole, die vom Awo Haus am See gesponsert wurde. Um 14.30 Uhr gabe es auch noch eine Aufführung vom mobilen Kindertheater „schnurzepiepe Bremen“, die das Märchen Rotkäppchen und der Wolf aufführten. Zum Abschluss des Festes sang im Festzelt der Stedinger Shanty Chor. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit: Mit 300 Gästen war das Fest gut besucht, alle arbeiteten Hand in Hand. Einer Wiederholung der Veranstaltung in zwei Jahren steht laut den Organisatoren nichts im Wege.