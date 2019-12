Anja Hoff führt nicht nur leckere Tees, sondern auch hübsch verpackte Geschenke. (Christa Neckermann)

Die Engländer wissen, was sie an ihrem geliebten Nachmittagstee

haben. Aber auch in Deutschland wird das aromatische Heißgetränk aus den Blättern des Teebaums von Liebhabern verehrt und regelmäßig zu verschiedenen Anlässen konsumiert. Doch es sind nicht nur die Blätter, aus dem sich aromareiche Heißgetränke herstellen lassen: Auch Kräuter, Rinden und Blüten vereinen sich in von Meisterhand hergestellten Mischungen zu einer Wohltat für Körper und Seele. „Mehr als 270 Teesorten führen wir im Sortiment“, sagt Anja Hoff von Tee Genuss in der Bahnhofstraße 88 in Osterholz- Scharmbeck. „Jetzt ist die richtige Zeit für unsere Saisontees, beispielsweise den Weihnachtstee, eine Mischung aus Schwarztee, Gewürzen, Orange und Vanille. Lecker ist auch das Kaminfeuer, ein Früchtetee mit Zimt und Gewürzen, dem Hibiskus und Hagebutte seine tiefrote Farbe verleihen.“

Für alle, die es eilig haben, bietet Hoff liebevoll verpackte Geschenke an. Hübsche Tassen und formschöne Becher aus Porzellan oder Steingut, gefüllt mit leckeren Teemischungen und Süßigkeiten von Lindt machen sich beispielsweise gut unter jedem Weihnachtsbaum. Für Kaffeegenießer hält der kleine Teeladen die feinen Sorten der Bremer Rösterei Münchhausen bereit.