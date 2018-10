Die Trainingswoche der Kinder- und Jugendabteilung der HSG Verden-Aller war auch in diesen Herbstferien ein voller Erfolg. Über 60 Kinder wurden von insgesamt 13 Trainer vom 1. bis zum 5. Oktober in der Realschulhalle und Aller-Weser-Halle betreut, trainiert und motiviert.

Zum zweiten Mal gab es auch Trainingseinheiten im Rahmen der Ferienaktion der Stadt Verden. Hier konnten Anfänger erste Schritte wagen und ein bisschen Handballluft schnuppern. „Wir haben neue Teammitglieder in den Jahrgängen Maxi-E-Jugend finden können, das freut uns sehr“, so die Jugendtrainerinnen Marietta Blatt und Vanessa Meyer.

Während am Vormittag in der Aller-Weser-Halle Basisarbeit mit den jüngsten Mädchen und Jungen betrieben wurde, kamen nachmittags und den ganzen Tag in der Realschulhalle der Jahrgang 2004/05 an die Reihe. Die männlichen Landesliga- und Oberligahandballer zeigten ihre Motivation für die laufenden Saison, während die weibliche C-Jugend intensiv auf die nächsten Spiele der Oberligaqualifikation vorbereitet wurden. Auch das Torwarttraining unter Tim Gronowski stand jeden Tag auf dem Programm.