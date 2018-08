Dort trat der BSV mit einem Mixed-Team der U 14, U 13 und U 12 an, welches vom Trainer-Quartett Peter Moussalli, Timo Lochner, Carsten Niewiem und Jendrik Seebeck gecoacht wurde.

Die Blumenthaler Jungs, die in einer Schule in Göteborg untergebracht waren, spielten sich mit starken Leistungen bis ins Sechzehntelfinale und sicherten sich so bei 138 teilnehmenden U 13-Teams einen Rang im vorderen Segment. Endstation war für die blau-roten Nachwuchsfußballer gegen die spanische Mannschaft CD Inter Vista Alegre, die der Nordbremer Truppe mit einem 7:0 die Grenzen aufzeigte. Doch zuvor konnten die Blumenthaler selbst hohe Siege einfahren: So wurde die Gruppe 5 mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 16:2 souverän als Gruppensieger abgeschlossen. Hier hatten die Blumenthaler gegen ein norwegisches, ein estnisches und ein schwedisches Team gespielt. Auch das Match im Zweiunddreißigstelfinale konnte die Mannschaft mit einem 6:1-Sieg gegen eine weitere norwegische Mannschaft noch klar für sich entscheiden.

Doch das Ausscheiden durch die deutliche Niederlage gegen die starken Spanier schmälerten die Freude über das Erreichte bei der Blumenthaler Delegation keineswegs. Denn die Spieler, Trainer und mitgereisten Eltern waren sich am Ende der Reise einig, bei diesem großartigen Turnier nicht nur dem Blumenthaler SV alle Ehre, sondern auch selbst unvergessliche Erlebnisse gemacht zu haben, von denen alle noch lange erzählen werden.