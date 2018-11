Der Bremer Saxofonist Peter Dahm und seine Kollegen Susanne Paul (Cello) und Jan-Olaf Rodt (Gitarre) lassen sich von den Klängen des Modern Jazz, Balkan-Folklore, Klezmer-Klassikern, afrikanischen sowie orientalischen Motiven inspirieren und verbinden sie zu einem kulturumspannenden Klangerlebnis. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bandleader Dahm wurde 1962 in Bremen geboren, wuchs in der Hansestadt auf und absolvierte sein Musikstudium an der Bremer Universität. Musikalisch überschreitet er seit jeher nationale und stilistische Grenzen. Seine Inspirationen findet er auf der ganzen Welt.

Eintrittskarten für das Konzert im Alten Pumpwerk sind bei den Vorverkaufsstellen von Nordwest Ticket erhältlich (www.nordwest- ticket.de, Telefon 0421 / 36 36 36). Restkarten, sofern vorhanden, gibt es an der Abendkasse.

Übrigens: Die Öffnungszeiten des Museums haben sich geändert. Ab sofort hat dieses an jedem ersten Sonntag im Monat jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. In diesem Jahr gibt es noch zwei Gelegenheiten zum Museumsbesuch – heute sowie am Sonntag, 2. Dezember. Um 16 Uhr beginnen die Führungen. Individuelle Gruppenführungen können auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten vereinbart werden.

Weitere Informationen zum Museum und dessen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.altespumpwerk.de. Erreichbar ist das Team per E-Mail an

altespumpwerk@nord-com.net und telefonisch unter der Rufnummer 0421 / 9 88 11 11.