Waren auch schon Anne Bredows vorherige Auftritte zusammen mit dem Orchesterleiter und virtuosen Flötisten Karl-Eberhard Gregory sowie unterschiedlichen Ensembles stets gut besucht, reichten diesmal nicht einmal sämtliche Sitzplätze aus, um den in Scharen nach Sankt Jürgen geströmten Musikliebhabern Platz zu bieten. Und die bekamen mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern ein durchaus ambitioniertes Programm serviert, das dem überwiegend aus Laien bestehenden Klangkörper so manche Höchstleistung abverlangte und es hier und da auch an ihre Grenzen führte. Unter Gregorys einfühlsamem Dirigat lieferten dabei vor allem sein langjähriger musikalischer Partner Martin Junghans sowie Bertram Kloss am Cembalo eine solide Basis, auf der die Streicher und Bläser ihre melodische Arbeit erledigen konnten.

Nach Bachs Konzert in c-Moll für zwei Cembali und Orchester – immer wieder begleitet von ausführlichsten erhellenden Ausflügen des Ensembleleiters in die Musikhistorie – präsentierte Anne Bredow wieder einmal herausragend eine der bekanntesten der rund 1750 Telemann-Kantaten, die „Cantate oder Trauer-Music eines kunsterfahrenen Canarien-Vogels, als derselbe zum größten Leidwesen seines Herrn verstorben“. Dabei bewältigte die Sopranistin dieses weltliche Werk Telemanns, das sich in vier Rezitative und vier Arien unterteilt, nicht nur stimmlich herausragend, sondern wurde auch mimisch der Intention des Werks gerecht, das eben nicht als vordergründig ironisch, sondern als durchaus ernsthaft zu verstehen ist – „O weh, mein Canarin ist tot.“ Lang anhaltender Beifall belohnte ihren emotionalen Vortrag.

Es schloss sich Bachs 2. Brandenburgisches Konzert an, das vor allem Trompeter Andreas Häusler wegen der rasanten Tempi sehr viel abverlangte, bevor der Dritte im barocken Bunde, der böhmische Komponist Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern, mit einer sechsteiligen Serenade seine Visitenkarte in Sankt Jürgen abgab. Nachdem Karl-Eberhard Gregory im historischen Nachtwächtergewand, mit Hellebarde und einem offenbar absichtlich missgestimmten Horn den Gästen mitgeteilt hatte, was denn die Stunde geschlagen hatte, bewiesen die Instrumentalisten mit einer beschwingten Zugabe, dass sie sich probenderweise nicht nur in der Barockzeit, sondern auch im Jazz umgetan hatten. Einen besinnlichen Schlusspunkt setzte Anne Bredow mit dem Bach-Choral „Nun ruhen alle Wälder“.