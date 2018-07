Das war ein toller Tag. Wir kommen bestimmt mal wieder“, so lautete das Urteil zweier überregionaler Gästegruppen, die sich jüngst in Verden, der Heimatstadt Anita Augspurgs, auf die Spuren der bekannten Frauenrechtlerin gemacht haben. Mit der Vorsitzenden des Kuratoriums der Frauenorte Niedersachen, Ursula Thümler, reiste eine Gruppe aus Hannover an, aus Emden kam das Frauenbildungszentrum mit einer weiteren Gruppe. Begrüßt wurden die Gäste von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Verden, Christine Borchers, und der Darstellerin der Anita Augspurg-Theaterstücke, der Schauspielerin Birgit Scheibe, vor dem Deutschen Pferdemuseum. Die Besucherinnen machten sich mit den Gästeführerinnen Ursula Schramm und Petra Dudzek-Edler zuerst auf den Weg durch die Stadt, um auf den Stationen des Rundgangs mehr über Anita Augspurg zu erfahren. In dem Theaterstück „Neunzehn Eins Neunzehn Neunzehn“ von F. Thomas Gatter erlebten sie anschließend Birgit Scheibe in der Rolle der Anita Augspurg auf der Bühne. Die gebürtige Verdenerin Anita Augspurg hat maßgeblichen Anteil daran, dass Frauen vor 100 Jahren das Wahlrecht erhielten.