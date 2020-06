Um dem digitalen Stress zu entgehen, empfiehlt ein Experte der Uni Bremen, technische Geräte zu dezentralisieren. Unter anderem indem man wieder einen Wecker, statt der Wecker-App benutzt. (123RF)

Bremen. Noch eben schnell eine E-Mail an den Geschäftspartner schreiben, bevor man sich am gedeckten Kaffeetisch niederlässt und gemeinsam mit der Familie den Nachmittag genießt. Für viele Menschen ist dieses Prozedere Alltag. Das Smartphone als ständiger Begleiter, permanente Erreichbarkeit inklusive. Doch genau dieser treue Gefährte kann uns krank machen.

Die Folgen sind weitreichend: vom kommunikativen Burn-out über Depression hin zu Konzentrationsschwierigkeit, Aggression, Haltungsproblemen und Kurzsichtigkeit. „Genau genommen, kann uns nur eine zweckoptimierte Zeitplanung im Umgang mit Medien davor schützen, Getriebene zu werden“, sagt Thorsten Fehr von der Universität Bremen. Er ist Neurowissenschaftler und Medienpsychologe.

Die Frage, die sich, wie er findet, ein jeder Konsument stellen sollte: Wie kann ich mit Medien interagieren, ohne dass es mir am Ende schadet?

Schadet meint in diesem Zusammenhang, dass das psychische und sogar physische Wohl gefährdet sind. Eine übermäßige Mediennutzung führt nämlich nicht nur zu Stress, der dem Körper zusetzt, sondern auch oftmals zu körperlichen Schmerzen wie beispielsweise Rückenschmerzen wegen fehlender Bewegung.

Dezentralisierung der Medien

„Wenn man nicht in das Laufrad der permanenten Verfügbarkeit geraten will, sollte man darauf achten, Medien nur zu ganz bestimmten Zwecken und klar definierten Orten und Zeiten zu nutzen“, führt Fehr weiter aus. Um sich gänzlich aus diesem Laufrad zu befreien, sei neben dem Zeitplan auch die Dezentralisierung der Medien eine gute Möglichkeit.

Dezentralisierung bedeutet Spezialisierung: Also zum Beispiel, dass man sich wieder von einem Wecker statt von einem Smartphone wecken lässt; dass der Navigator nicht Googlemaps heißt, sondern ein eigenständiges Gerät ist; und dass die Musik über einen MP3-Player statt über die Spotify- oder die Deezer-App gehört wird. Die Dezentralisierung bietet nicht nur die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Gleichermaßen hat sie auch den Vorteil, dass nicht alles verloren ist, sollte das Smartphone kaputtgehen.

Auch die Arbeitsstrukturierung sieht Fehr als wichtigen Bestandteil der gesunden Mediennutzung: Die am Arbeitsplatz genutzten Endgeräte sollten für die psychische und physische Gesundheit auch dort bleiben, statt mit in den Feierabend genommen zu werden. „Wenn man anfängt, Unterhaltung und berufliche Nutzung von Medien zu vermischen, dann wird man zu einem Getriebenen des Medienkonsums“, sagt der Neurowissenschaftler.

Aber nicht nur Erwachsene im Home-Office und an Online-Universitäten sind gefährdet, sondern auch und vor allem Kinder und Jugendliche. Durch übermäßige und falsche Mediennutzung seien so gut wie alle Systeme des Körpers und der Psyche nicht in der Lage, sich vollständig auszubilden, sagt Fehr.

„Neben dem Verlust von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit können auch die Hyperaktivität und das Aggressionspotenzial sowohl bei Kindern, Jugendlichen als auch bei Erwachsenen gefördert werden“, sagt Fehr. Er empfiehlt daher, den Kindern Mediennutzungszeiten einzuräumen: „Ein Kind muss nicht rund um die Uhr erreichbar sein. Um in besonderen Situationen Hilfe zu rufen, reicht ein normales Handy – dazu bedarf es keines mobilen Internetcomputers in Form eines Smartphones.“

Soziale Fähigkeiten verkümmern

Die sozialen Fähigkeiten von Heranwachsenden könnten durch die übermäßige Mediennutzung verkümmern. „Vor allem geht es oft um fehlenden Respekt“, sagt Fehr. Immer häufiger fehle Jugendlichen und Kindern der Respekt vor Erwachsenen wie den eigenen Eltern oder auch Lehrern. Fehr sieht darin ein Versäumnis der Gesellschaft und der Politik. Auf politischer Ebene müsse es seiner Meinung nach erstrebenswert sein, Regeln zu ­formulieren, die die Benutzerprofile optimierten. „Die Menschen müssen vor ihrer eigenen Unerfahrenheit im Umgang mit ernst zu nehmenden Gefahren in dieser komplexen Medienlandschaft geschützt werden“, sagt Fehr.

Ein guter Anfang wäre es, das Verständnis für die Funktionsweise des technischen Gerätes zu fördern. Fehr schlägt vor, dies in der Schule zu unterrichten: „Es könnte beispielsweise das Fach Soft- und Hardware geben“, sagt er. Dort könnten die Kinder lernen, wie ein Computer funktioniert und was es bedeutet, wenn ein technisches Gerät nicht vom Strom getrennt werden kann. Eingebaute Akkus hält der Neurowissenschaftler aufgrund von sensiblen Daten generell für fragwürdig, da nie klar sei, ob das Gerät tatsächlich aus ist. Deshalb ist er auch der Meinung, dass das Smartphone in intimen Bereichen des Lebens, wie beispielsweise dem Schlafzimmer oder dem Bad, nichts zu suchen hat.

Auch mal nach draußen gehen

Über das Verständnis für die Funktionsweise hinaus, helfe es der psychischen und physischen Entwicklung des Kindes, wenn es eindeutige Zeiten gebe, in denen die Heranwachsenden an den Computer dürfen. Außerdem sollten Teile der Freizeitgestaltung in der Natur stattfinden. Letzteres sei auch für die Augen der Heranwachsenden gut, da durch die dauerhafte Fixierung auf Bildschirme das In-die-Ferne-Sehen kaum noch praktiziert würde. Eine mögliche Folge: Kurzsichtigkeit.

Eltern sollten nach Ansicht des Experten die Mediennutzung ihrer Kinder frühzeitig ernst nehmen. Dazu gehöre auch, dass sie wissen, was ihre Kinder für Spiele spielen und wer ihre Freunde sind. Das Zusammenspiel von übermäßiger Mediennutzung, gewaltverherrlichenden Computerspielen und falschen Freunden, könne schnell zu einer Sucht führen. „Das Internet ist oftmals ein hochgradig kinder- und jugendgefährdender Ort. Lassen wir Kinder und Jugendliche damit allein, machen wir uns im Sinne der Schutzbefohlenheit und Aufsichtspflicht schuldig“, fasst Fehr zusammen.

Der Grund, warum Menschen so ungern offline gehen, sei die Angst, etwas zu verpassen. Fear of missing out, also die Angst, außen vor zu bleiben, lautet der Fachbegriff für dieses Phänomen. Besonders ausgeprägt ist diese Angst laut Fehr bei Jugendlichen, da sie besonderen Wert auf ihre Peergroup legten. Peergroup wird die soziale Bezugsgruppe von Gleichaltrigen genannt. „Die Angst, etwas zu verpassen, führt zu einem sozialen-digitalen Zwang. Dieser Zwang burnt die Menschen systematisch aus“, sagt der Neurowissenschaftler. Sein Tipp: Einfach mal offline gehen. „Abstinenz kann unter anderem bewirken, dass der Druck nachlässt und der Körper die Chance bekommt, sich wieder zu erholen“, erklärt Fehr.

Sich selbst App-Limits zu setzen, hält der Fachmann bei suchtgefährdeten Personen aber für nicht zielführend. „Selbstkontrolle wird bei einem Menschen mit Suchtpotenzial nicht funktionieren“, erklärt er, „ohne Nutzungsoptimierung kommt dieser kaum dagegen an, wenn er sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich dauerhaft vernetzt ist.“ Menschen, die allerdings ein hohes Maß an Selbstkontrolle haben, können sich durch das Limit für die Zeit, die sie vor dem Smartphone verbringen, sensibilisieren.

Fokussierung aufs Wesentliche

Für diese Sensibilisierung empfiehlt Fehr außerdem, sich ein Tagebuch anzulegen, in dem man täglich niederschreibt, wie viel Zeit man mit welchem Medium verbracht hat, wie lange man an der frischen Luft war und was man sonst noch so getan hat. Eine solche Gedächtnisstütze könne dabei helfen, sein eigenes Verhalten aktiv zu überprüfen.

Da die nächste Ablenkung immer nur einen Klick entfernt ist, empfiehlt der Fachmann, sich immer nur auf eine Sache zu fokussieren. Das meint: Während man sich unterhält sollte das Smartphone keine Aufmerksamkeit bekommen. Am besten sei es, das Gerät komplett auszumachen, damit es auch weder summt noch piepst. Gleiches gelte bei der Arbeit, beim Sport oder bei einem Ausflug in die Natur.