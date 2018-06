Moonlight-Shopping OHZ

Einfach nur wohlfühlen

Marcus Lorenczat

Was wäre eine Innenstadt ohne Fachgeschäfte wie die Boutique Kai in Osterholz-Scharmbeck? Stoffe muss man fühlen, Mode anprobieren, lautet die Devise von Inhaberin Edeltraut Heins. Aus diesem Grund veranstaltet Heins einmal im Monat ein Event in ihrer Boutique, in der sie ausgewählte Kleidungsstücke ab Konfektionsgröße 40 bereit hält.