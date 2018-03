Die Einrichtung dieser vier Wände spielt eine große Rolle dabei, ob man sich wohlfühlt – sie muss einfach

gemütlich, schön und praktisch sein.

Planung und Beratung

Alles, was man braucht, um sich seine individuellen Wohnwünsche zu erfüllen, bietet das Einrichtungshaus Rodiek aus Lemwerder. In der Ausstellung finden Interessierte eine große Auswahl an Küchen, Schränken, Speise- und Schlafzimmermöbeln, Polstermöbel sowie stil­volle Accessoires und Hand­taschen. Zusätzlich zu den ausgestellten Möbeln, haben Kunden stets die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungen. So können Farbe und Material genauso bestimmt werden wie die möglichen Funktionen. Eine ausführliche Beratung, auch unterstützt von CAD-Planungssystemen, hilft dabei, das Richtige fürs eigene Zuhause zu finden. Auch bei der Montage stehen die Experten von Rodiek ihren Kunden zur Seite und lassen diese von den eigenen, ausgebildeten Tischlern ausführen.

