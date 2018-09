September stattfinden. Die Initiative wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade ins Leben gerufen und von der Werbegemeinschaft „Wir an der 4“ nach Lilienthal geholt.

Einkaufen, zum Friseur gehen und danach gemütlich einen Kaffee trinken: Das sind Aktivitäten, die man gerne in der Nähe in seinem Heimatort erledigt. Dabei gestaltet der Kunde die Angebotsvielfalt mit. Durch die Kampagne der IHK solle beim Kunden das Bewusstsein geschärft werden, dass durch den Einkauf vor Ort und den Besuch in Lilienthal das eigene Lebensumfeld selbst mitgestaltet werde, so Heike Wilhelm, Initiatorin der Werbegruppe „Wir an der 4“. Denn die Einzelhändler leisten weit mehr für die Gesellschaft. Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen durch vielseitiges Engagement dazu bei, dass Lilienthal lebenswert bleibt.

Ziel der Heimat-Shoppen-Aktionstage ist es daher, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in der Gemeinde mehr ins Bewusstsein zu rücken. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle für die Kommunen. Etwa ein Viertel der Gewerbesteuereinnahmen in Deutschland wird vom Einzelhandel erbracht, in kleineren Städten und Gemeinden ist der Anteil oft noch viel höher. Damit stärkt jedes lokale Geschäft auch den gesamten Standort. Viele der örtlichen Dienstleister unterstützen zudem Vereine, Initiativen und Veranstaltungen in der Region. Dadurch werden Freizeit- und Kulturangebote gefördert, die den Ort attraktiv machen.

Natürlich ist es wichtig, das gesamte Jahr über an die zentrale Bedeutung lokaler Unternehmen zu erinnern. Am 7. und 8. September treten der Handel und mit ihm viele Dienstleister und Gastronomen in der Region gemeinsam unter der Dachmarke „Heimat shoppen“ auf. Um auf die Bedeutung der Branchen aufmerksam zu machen, werden Werbematerialien wie Flyer und Einkaufstaschen an die Kunden verteilt. Viele Unternehmer lassen sich eigene kleine Aktionen einfallen, um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen und die Besonderheiten ihres Unternehmens darzustellen, um so die wichtige Rolle für eine lebendige, attraktive Gemeinde darzustellen.

An den Aktionstagen kann man mehr über die Angebotsvielfalt und Services der Einzelhändler und Dienstleister in Lilienthal erfahren. Bei Dehlwes wird das Melkhus ökologisch betrieben. Im Hofladen gibt es Bio-Milchprodukte wie Käse, Joghurt, Milch oder Butter. Exclusiv Mobil bietet die größte Kartenauswahl in Lilienthal. Bei einem Getränk kann man in aller Ruhe stöbern und in Gespräch kommen. Bei ITC Intertel, dem Telefonladen in Lilienthal seit über 20 Jahren vor Ort, gibt es eine Ausstellung von Telefonen von früher und heute. In Claudia’s Bäckerei werden die Kuchen selbst gemacht. Weitere Teilnehmer an der Aktion „Heimat Shoppen“ kommen aus den Bereichen Mode, Lebensmittel, Getränke, Gastronomie, Autoteile, Floristik, Tierbedarf, Lebensmittel, Computer, Feinkost, Rasenmäher, Fleischerei, Apotheke, Wohnen, Einrichtung, Spielwaren, Buchhandlung, Juwelier, Uhren, Optik, Fotografie und Fahrräder.

Weitere Informationen gibt es unter www.heimat-shoppen.de im Internet.