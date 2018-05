Famila mit dem Friseur Klier, der Avie Apotheke, OK Blumen, der Bäckerei Rolf, Kulinar und der Tankstelle sowie dem Futterhaus, MediMax und dem Dänischen Bettenlager locken von Beginn an zahlreiche Menschen aus nah und fern an.

Das muss gefeiert werden: am Donnerstag, 31. Mai, und Freitag, 1. Juni, lädt der Famila-Markt jeweils ab circa 11 Uhr zu zahlreichen Aktionen ein. Ein Höhepunkt dürfte die Tombola mit mehr als 2000 Gewinnen sein. Mitglieder des Erntefestkomitees Buschhausen, des Sportvereins Vorwärts Buschhausen und des Schützenvereins Buschhausen verkaufen an beiden Tagen Lose zu jeweils einem Euro. Die Preise stellt Famila zur Verfügung. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel Kaffeemaschinen, einen Hängesessel für den Außenbereich, Rucksäcke, große Milka-Stoffkühe und Sonnenschirme. „Der Erlös aus dem Losverkauf kommt den Vereinen zu“, sagt Warenhausleiter Folke Hansen.

Außerdem können die Kunden an einer Schlemmermeile zahlreiche regionale Produkte testen. Zu Gast sind Zeisner aus Grasberg mit seinem Ketchup, Badenhop aus Langwedel mit Suppen, Koffieman aus Lilienthal mit Kaffee und Mackenstedter mit verschiedenen Schnäpsen. Auch die Hofmolkerei Dehlwes präsentiert ihre Produkte. Am Donnerstag darf Joghurt verköstigt werden, am Freitag lädt die Käsemeisterin Mareike Dehlwes zum Probieren verschiedener Käsesorten ein.

Bei einem Gewinnspiel an der Käsetheke können die Gäste schätzen, wie viele Babybel sich in einer Glassäule befinden. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine.

Auf dem Außengelände wird Fußballdart angeboten und die Kleinsten können sich auf einer Hüpfburg austoben. Außerdem ist ein Luftballonkünstler zu Gast und am Freitag, 1. Juni, singt ab 18 Uhr der Shanty Chor Beckedorfer Schifferknoten.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Famila-Markt stetig weiterentwickelt und legt großen Wert auf Kundenorientierung. Zur Erleichterung des Einkaufes befindet sich zum Beispiel seit Kurzem jeweils ein Terminal für Produktinformationen am Backshop und am Käseshop. Außerdem soll demnächst ein Saftautomat aufgestellt werden, an dem sich die Kunden mit frisch gepresstem Saft erfrischen können.