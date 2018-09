Die Besucher erwartet an diesem Tag eine bunte Vielfalt an Naturschutz- und Umweltbildungsaktivitäten, Vorträge über die Bios-Arbeit, ein regionaler Markt mit Mitmachaktionen für Kinder, Informationen aus Vereinen, Apfelbestimmung, Wasseruntersuchung, Obst und Gemüse, Kunsthandwerk, Apfelsaft, Biowürstchen und Kaffee und Kuchen. Rund um die Mühle von Rönn können die Besucher die vielfältige Arbeit der Biologischen Station kennenlernen, sehen, hören und selbst ausprobieren. Staatssekretär Dr. Jörg Mielke wird um 13 Uhr das Projekt „Moorschutz in Niedersachsen“ als Dekadeprojekt für Biologische Vielfalt auszeichnen.